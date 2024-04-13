ŞOK, iPhone 13 ve Samsung Galaxy S23 Satışına Başladı

Teknoloji

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden ŞOK, dikkat çekici ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yakın zamanda iPhone 15 satan ŞOK, şimdi ise Samsung Galaxy ve Apple iPhone telefonlar satmaya başladı. İşte ŞOK Samsung Galaxy 23 ve iPhone 13 fiyatı…

ŞOK akıllı telefonlar satıyor: iPhone 13 ve Galaxy S23 fiyatı ne kadar?

Perakende zincir marketler, her ayın belirli günlerinde teknolojik ürünler satıyor. Bu sırada akıllı telefondan konsola, klavyeden kulaklığa kadar çeşit çeşit elektronik cihazlar görülebiliyor. Son olarak ŞOK 13 Nisan – 16 Nisan tarihleri arasında iPhone 13, Galaxy S23, Redmi 12 ve Oppo A16 satıyor. Akıllı telefonların özelliklerine ve fiyatlarına bakalım.

iPhone 13, Apple A15 Bionic işlemcisinden güç alıyor. 128 GB depolama alanına sahip cihaz, 6.1 inç boyutunda Super Retina XDR OLED ekrana yer veriyor. Öte yandan 12 Megapiksellik özçekim kamerasına sahipken, arka tarafında 12 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. ŞOK iPhone 13 128 GB fiyatı ise 37 bin 999 TL.

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8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelen Samsung Galaxy S23 ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekrana yer veren Android amiral gemisi, 3900 mAh'lik bataryadan güç çekiyor. Öte yandan ön tarafında 12 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyorken, arka kasasındaysa 50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 10 Megapiksel telefoto lens bulunuyor. ŞOK Samsung Galaxy S23 8 GB RAM + 256 GB fiyatı ise 30 bin 699 TL.

ŞOK tarafından 16 Nisan'a kadar satılacak akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı;