ŞOK, iPhone 15 Pro Max\'u Daha Ucuza Satıyor!

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden ŞOK, tüketicileri şaşırtan elektronik ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 satmaya başlayan ŞOK, şimdi ise iPhone 15 Pro Max satıyor. Hem de Apple'dan daha ucuza. İşte ŞOK iPhone 15 Pro Max fiyatı…
ŞOK iPhone 15 Pro Max fiyatı ne kadar?
ŞOK, 6 Mart – 11 Mart tarihleri arasında iPhone 15 Pro Max 256 GB satacağını açıkladı. Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürdüğü bu model, akıllı telefon pazarında çok konuşuldu. Peki teknik özellikleri neler?
iPhone 15 Pro Max, 6.7 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bir ekrana sahip. 2796 x 1290 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 2000 nit tepe parlaklık sunuyorken, Dinamik Ada özelliğine de yer veriyor.
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Apple A17 Pro işlemcisinden güç alan cihaz, ön tarafında 4K'da 60 FPS video kaydı alabilen 12 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyor. Arka kasasında ise üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa 48 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 5x optik yakınlaştırma yapabilen 12 Megapiksel telefoto kameralardan oluşuyor. Arka kameralar ile de 8K video çekilebiliyor.
USB Type-C port yuvasına sahip olan iPhone 15 Pro Max modelinin bağlantı özelliklerinde ise 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve NFC göze çarpıyor. Son olarak cihazın HDR10, Dolby Vision, HLG, Acil SOS ve Trafik Kazası Algılama desteği olduğunu da belirtelim.
ŞOK, iPhone 15 Pro Max 256 GB modelini 83 bin 499 TL fiyatla satıyor. Telefonun Apple'ın resmi web sitesinde 89 bin 999 TL fiyata sahip olduğunu belirtelim. Bu bağlamda 6 bin 500 TL'lik fark olduğunu söyleyebilmek mümkün.
ŞOK, geçtiğimiz ay da iPhone 15 Pro Max ile karşımıza çıkmıştı. Ancak o zamanki fiyatı 77 bin 999 TL idi. Apple'ın geçtiğimiz günlerde iPhone'dan MacBook'a, AirPods'dan Watch'a kadar tüm ürünlerine zam yapmasıyla birlikte ŞOK da fiyatlarda güncelleme yaptı.
iPhone 15 Pro Max özellikleri
iPhone 15 Pro Max inceleme videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › ŞOK, iPhone 15 Pro Max'u Daha Ucuza Satıyor! - Son Dakika 7 Mart 2024 tarihinde düzenlenen IT Forum CxO, teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Av. Bedia Teymur, "Geleceği Şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte, "Belki de gelecekte şehirlerimiz 'Yapay zeka' ile yönetilecek " dedi. Yandex Reklam Ağı'nın bir parçası olan AppMetrica'nın yeni LTV ve müşteri kaybı analizi özelliği, mobil uygulama pazarlama kampanyalarını optimize etmeyi sağlıyor. Yapay zeka kullanımıyla en yüksek LTV oranına sahip potansiyel kullanıcıları bulan bu özellik, reklam kampanyalarının performansını artırıyor ve kayıp olasılığını azaltıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Belediye Sineması açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kacır, sinema binasının kentin kültür sanat iklimine canlılık getireceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Kacır, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin havacılık serüvenini anlattı ve gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını inceledi. "COSCO Shipping Libra" adlı konteyner gemisi tarafından taşınan Airbus uçağının burun, gövde ve yatay kuyruk dahil on büyük parçası, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nda bulunan Pasifik Uluslararası Konteyner Terminali'nde güvenli bir şekilde indirildi. Bu son teslimat, Airbus uçağının 700 büyük parçasının sıfır hatayla indirildiği bir kilometre taşı anlamına geliyor. Airbus'ın Avrupa dışındaki ilk nihai montaj hattı 2008 yılında Tianjin'de faaliyete geçmişti. Eylül 2023'te Airbus, artan talepleri karşılamak üzere Airbus'ın en yeni tek koridorlu uçakları olan A320 ve A321neo uçaklarını üretmek üzere Tianjin'de ikinci nihai montaj hattının temelini atmıştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV) Eski bir Google yazılım mühendisi, şirketin yapay zeka ve makine öğrenimiyle ilgili ticari sırlarını çalmakla suçlanıyor. ABD'de görülen davaya göre mühendisin, Google'ın bünyesinde test edilen modelleri Çinli şirketlere gönderdiği iddia edildi. Linwei Ding isimli mühendis, dört kez ticari sır hırsızlığı yapmakla suçlanıyor ve tutuklandı. İddianameye göre Ding, Google'da çalışırken yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan donanım ve yazılım platformlarına dair bilgileri çaldı. ABD Adalet Bakanlığı, yabancı rakiplere fayda sağlayan ticari sır hırsızlığını engellemek amacıyla dava açtı. Google, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini yayınladı. Android 15 / One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte Samsung telefonlarında birçok yeni özellik sunulacak. Ancak bazı modeller bu güncellemeyi almayacak. Elon Musk, OpenAI'a karşı açtığı dava şartıyla şirketin isminin ClosedAI olarak değiştirilmesini istiyor. OpenAI ise Musk'ın suçlamalarını çürütmek için e-postaları paylaşıyor. Musk, davayı düşüreceğini söylese de hala eleştirilerine devam ediyor. Honor, katlanabilir telefon pazarındaki en son yeniliği Magic V2'yi Türkiye'deki teknoloji tutkunlarına tanıttı. Honor Magic V2, 9,9 mm inceliğiyle dünyanın en ince katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, Paralel Space özelliği ile iki sistem çalıştırabilme yeteneği sunuyor. Honor Magic V2, katlanabilir telefon kategorisinde birçok ilki barındırıyor ve üst düzey fotoğrafçılık özellikleriyle de öne çıkıyor. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, iyi projeler yapabilmek için teknolojinin iyi takip edilmesi, iyi anlaşılması ve özümsenmesi gerektiğini vurguladı. Öztürk, Türkiye'nin havacılık alanında önemli mesafeler aldığını belirtirken, Ar-Ge'nin bir yatırım olduğunu ve insan kaynağının bu süreçte en önemli değer olduğunu söyledi.
Ekran6.7 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000: 1 kontrast, 2000 nit maksimum parlaklıkBoyut ve Ağırlık159,9 mm uzunluk, 76,7 mm genişlik, 8,25 mm kalınlık – 221 gramTasarımTitanyum gövde, Eylem Butonu, IP68 sertifikası (30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik)İşlemciApple A17 Pro (2x performans, 4x verimlilik çekirdeği), 6 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural EngineDepolama256 GBBağlantı5G, Uydu Haberleşme, Type-C (10 Gbps'ye kadar USB 3) bağlantı noktası, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2. Nesil Ultra Geniş Bant çipi, VoLTEKamera – Ana48 Megapiksel, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitlemeKamera – Ultra Geniş Açı12 Megapiksel, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanıKamera – Telefoto12 Megapiksel, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme – 5x optik yakınlaştırmaArka Kamera Video4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fpsAğır Çekim VideoSaniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteğiÖn Kamera12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydıDiğer ÖzelliklerHDR10, Dolby Vision, HLG, Acil SOS, Trafik Kazası Algılamaİşletim SistemiiOS 17
iPhone 15 Pro Max inceleme videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › ŞOK, iPhone 15 Pro Max'u Daha Ucuza Satıyor! - Son Dakika
7 Mart 2024 tarihinde düzenlenen IT Forum CxO, teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Av. Bedia Teymur, "Geleceği Şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte, "Belki de gelecekte şehirlerimiz 'Yapay zeka' ile yönetilecek " dedi.
Yandex Reklam Ağı'nın bir parçası olan AppMetrica'nın yeni LTV ve müşteri kaybı analizi özelliği, mobil uygulama pazarlama kampanyalarını optimize etmeyi sağlıyor. Yapay zeka kullanımıyla en yüksek LTV oranına sahip potansiyel kullanıcıları bulan bu özellik, reklam kampanyalarının performansını artırıyor ve kayıp olasılığını azaltıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Belediye Sineması açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kacır, sinema binasının kentin kültür sanat iklimine canlılık getireceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Kacır, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin havacılık serüvenini anlattı ve gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını inceledi.
"COSCO Shipping Libra" adlı konteyner gemisi tarafından taşınan Airbus uçağının burun, gövde ve yatay kuyruk dahil on büyük parçası, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nda bulunan Pasifik Uluslararası Konteyner Terminali'nde güvenli bir şekilde indirildi. Bu son teslimat, Airbus uçağının 700 büyük parçasının sıfır hatayla indirildiği bir kilometre taşı anlamına geliyor. Airbus'ın Avrupa dışındaki ilk nihai montaj hattı 2008 yılında Tianjin'de faaliyete geçmişti. Eylül 2023'te Airbus, artan talepleri karşılamak üzere Airbus'ın en yeni tek koridorlu uçakları olan A320 ve A321neo uçaklarını üretmek üzere Tianjin'de ikinci nihai montaj hattının temelini atmıştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)
Eski bir Google yazılım mühendisi, şirketin yapay zeka ve makine öğrenimiyle ilgili ticari sırlarını çalmakla suçlanıyor. ABD'de görülen davaya göre mühendisin, Google'ın bünyesinde test edilen modelleri Çinli şirketlere gönderdiği iddia edildi. Linwei Ding isimli mühendis, dört kez ticari sır hırsızlığı yapmakla suçlanıyor ve tutuklandı. İddianameye göre Ding, Google'da çalışırken yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan donanım ve yazılım platformlarına dair bilgileri çaldı. ABD Adalet Bakanlığı, yabancı rakiplere fayda sağlayan ticari sır hırsızlığını engellemek amacıyla dava açtı.
Google, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini yayınladı. Android 15 / One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte Samsung telefonlarında birçok yeni özellik sunulacak. Ancak bazı modeller bu güncellemeyi almayacak.
Elon Musk, OpenAI'a karşı açtığı dava şartıyla şirketin isminin ClosedAI olarak değiştirilmesini istiyor. OpenAI ise Musk'ın suçlamalarını çürütmek için e-postaları paylaşıyor. Musk, davayı düşüreceğini söylese de hala eleştirilerine devam ediyor.
Honor, katlanabilir telefon pazarındaki en son yeniliği Magic V2'yi Türkiye'deki teknoloji tutkunlarına tanıttı. Honor Magic V2, 9,9 mm inceliğiyle dünyanın en ince katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, Paralel Space özelliği ile iki sistem çalıştırabilme yeteneği sunuyor. Honor Magic V2, katlanabilir telefon kategorisinde birçok ilki barındırıyor ve üst düzey fotoğrafçılık özellikleriyle de öne çıkıyor.
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, iyi projeler yapabilmek için teknolojinin iyi takip edilmesi, iyi anlaşılması ve özümsenmesi gerektiğini vurguladı. Öztürk, Türkiye'nin havacılık alanında önemli mesafeler aldığını belirtirken, Ar-Ge'nin bir yatırım olduğunu ve insan kaynağının bu süreçte en önemli değer olduğunu söyledi.
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