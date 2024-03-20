ŞOK\'ta Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 12 satışa sunuldu

Teknoloji

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden ŞOK, dikkat çekici ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 15 satan ŞOK, şimdi ise Samsung Galaxy ve Apple iPhone telefonlar satmaya başladı. İşte ŞOK Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 12 fiyatı…

ŞOK akıllı telefon fiyatları

ŞOK tarafından 19 Mart – 26 Mart tarihleri arasında satılacak ürünlere baktığımızda akıllı telefonlar bir hayli dikkat çekiyor. Zira telefonlar arasında amiral gemisi modeller de var. Peki fiyatlar nasıl? Yakından bakalım.

Samsung'un ocak ayında tanıttığı Galaxy S24 Ultra 12 GB RAM + 512 GB modeli, 68 bin 999 TL'ye satılıyor. Bir alt model olan Samsung Galaxy S24+ 12 GB RAM + 256 GB ise 46 bin 199 TL fiyatla tüketicilere sunulmuş.

A101, elektrikli araç satıyor! İşte fiyatı ve özellikleri

Bir diğer Android amiral gemisi Samsung Galaxy S23'ün 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip modelininse 30 bin 699 TL fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Peki Apple'ın ürettiği iPhone'lar ne durumda? Onlara da bakalım.

2020'de piyasaya sürülen iPhone 12 64 GB modeli, 27 bin 999 TL'ye satılıyor. Bununla birlikte uygun fiyatlı seçenek olan iPhone SE'nin 64 GB'lısı 26 bin 999 TL, 128 GB'lısıysa 28 bin 999 TL fiyata sahip. Satılan telefonlar arasında Apple ve Samsung dışında modellerin de bulunduğu belirtelim. Örneğin Xiaomi Redmi 12 8 GB RAM + 128 GB, 7 bin 599 TL fiyata sahip. vivo Y16 3 GB RAM + 32 GB ise 4 bin 99 TL. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ŞOK tarafından satılacak akıllı telefonlar ve fiyatları şu şekilde sıralandı;