ŞOK'ta Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 12 satışa sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

ŞOK'ta Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 12 satışa sunuldu

ŞOK\'ta Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 12 satışa sunuldu

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden ŞOK, dikkat çekici ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. ŞOK, Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 12 gibi akıllı telefonları satışa sunarak müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı. Samsung Galaxy S24 Ultra'nın 12 GB RAM + 512 GB modeli 68.999 TL, Samsung Galaxy S24+'ın 12 GB RAM + 256 GB modeli ise 46.199 TL fiyatla satılıyor. iPhone 12'nin 64 GB modeli ise 27.999 TL olarak belirlendi.

20.03.2024 10:31  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden ŞOK, dikkat çekici ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 15 satan ŞOK, şimdi ise Samsung Galaxy ve Apple iPhone telefonlar satmaya başladı. İşte ŞOK Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 12 fiyatı…

ŞOK akıllı telefon fiyatları

ŞOK tarafından 19 Mart – 26 Mart tarihleri arasında satılacak ürünlere baktığımızda akıllı telefonlar bir hayli dikkat çekiyor. Zira telefonlar arasında amiral gemisi modeller de var. Peki fiyatlar nasıl? Yakından bakalım.

ŞOK'ta Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 12 satışa sunuldu

Samsung'un ocak ayında tanıttığı Galaxy S24 Ultra 12 GB RAM + 512 GB modeli, 68 bin 999 TL'ye satılıyor. Bir alt model olan Samsung Galaxy S24+ 12 GB RAM + 256 GB ise 46 bin 199 TL fiyatla tüketicilere sunulmuş.

A101, elektrikli araç satıyor! İşte fiyatı ve özellikleri

Bir diğer Android amiral gemisi Samsung Galaxy S23'ün 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip modelininse 30 bin 699 TL fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Peki Apple'ın ürettiği iPhone'lar ne durumda? Onlara da bakalım.

2020'de piyasaya sürülen iPhone 12 64 GB modeli, 27 bin 999 TL'ye satılıyor. Bununla birlikte uygun fiyatlı seçenek olan iPhone SE'nin 64 GB'lısı 26 bin 999 TL, 128 GB'lısıysa 28 bin 999 TL fiyata sahip. Satılan telefonlar arasında Apple ve Samsung dışında modellerin de bulunduğu belirtelim. Örneğin Xiaomi Redmi 12 8 GB RAM + 128 GB, 7 bin 599 TL fiyata sahip. vivo Y16 3 GB RAM + 32 GB ise 4 bin 99 TL. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ŞOK tarafından satılacak akıllı telefonlar ve fiyatları şu şekilde sıralandı;

ÜrünFiyatıSamsung Galaxy S24 Ultra 12 GB RAM + 512 GB68 bin 999 TLSamsung Galaxy S24+ 12 GB RAM + 256 GB46 bin 199 TLSamsung Galaxy S23 8 GB RAM + 256 GB30 bin 699 TLiPhone 12 64 GB27 bin 999 TLiPhone SE 64 GB26 bin 299 TLiPhone SE 128 GB28 bin 999 TLXiaomi Redmi 12 8 GB RAM + 128 GB7 bin 599 TLOPPO A16 4 GB RAM + 64 GB5 bin 799 TLvivo Y16 3 GB RAM + 32 GB4 bin 99 TLAlcatel 1 2021 16 GBbin 899 TLAlcatel 1 5033f Dual 16 GBbin 899 TLÜrünFiyatı

Kaynak: Shiftdelete

Samsung Galaxy, Türkiye, Samsung, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ŞOK'ta Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 12 satışa sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere destek çağrısı yaptı
    11:20 TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere destek çağrısı yaptı

    TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere yönelik çığır açıcı projelere uluslararası işbirlikleri yoluyla destek sağlamak amacıyla proje çağrısı yaptı. Çağrı kapsamında, çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri gibi çeşitli projelere destek verilecek. Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek.

  • Gazi Teknopark, Türk teknoloji firmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde işbirliği fırsatları yakaladı
    11:05 Gazi Teknopark, Türk teknoloji firmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde işbirliği fırsatları yakaladı

    Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bülbül, Türk teknoloji firmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirdikleri görüşmelerin, Türk teknoloji firmaları ile Dubai'deki şirketler arasında işbirliği ve ortaklıkların temellerini sağlamlaştırmak adına büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Gazi Teknopark öncülüğünde yürütülen uluslararasılaşma projeleri, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü dünya sahnesinde göstermek için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

  • T Coronae Borealis Yıldızı Patlaması Yakında Gerçekleşecek
    10:32 T Coronae Borealis Yıldızı Patlaması Yakında Gerçekleşecek

    Gökyüzüne yeni bir yıldız geliyor! T Coronae Borealis yıldızı, önümüzdeki günlerde patlayarak görüş alanımıza girecek ve parlaklığıyla dikkat çekecek. Bu patlama, 2 bin 560 yıl önce gerçekleşmiş olsa da şimdi çıplak gözle görülebilecek. Bilim insanları, T Coronae Borealis'in Kutup Yıldızı kadar parlak olacağını tahmin ediyor. Bu evrenin bize hediyesi olan sürprizi kaçırmayın!

  • NAND Flash Depolama Pazarında Talep Azalacak
    10:32 NAND Flash Depolama Pazarında Talep Azalacak

    NAND flash teknolojisine dayanan SSD ve flaş bellek gibi depolama donanımlarında beklenmedik bir düşüş yaşanabilir. TrendForce tarafından yayınlanan rapora göre, bu yılın ikinci yarısında talep artışının yavaşlaması bekleniyor ve şirketlerin üretimleri azaltması ve kar beklentilerini düşürmesi olası görünüyor. İlk çeyrekte fiyat artışları gören tedarikçiler, yılın tamamında karlılığı artırmak için üretimi çoğalttı. Ancak stok seviyelerinin yeterli hale gelmesiyle birlikte talep artışının devam etmemesi durumunda siparişler beklentileri karşılamayabilir. Rapor, fiyat artış hızının azalacağını ve ikinci çeyrekte yüzde 10-15'e düşeceğini öngörüyor. Kioxia ise 2025 yılında üretim kapasitesini genişletmeyi planlıyor.

  • Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali düzenlenecek
    10:26 Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali düzenlenecek

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, gençleri ve kütüphane kullanıcılarını yeni teknolojilerle tanıştırmayı hedefliyor. Festival, yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler ana temasıyla gerçekleştirilecek ve İstanbul Rami Kütüphanesi'nde başlayacak. Festivalde yapay zeka konferansı, atölyeler ve paneller gibi etkinlikler düzenlenecek. Festival, 27 Mart'ta sona erecek.

  • Çin, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak röle uydusu Queqiao-2'yi fırlattı
    09:41 Çin, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak röle uydusu Queqiao-2'yi fırlattı

    Çin Ulusal Uzay İdaresi, Queqiao-2 adlı röle uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-8 roketini fırlatarak, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak bir yörüngeye yerleştirdi. Uydu, planlanan yörüngesine girdikten sonra güneş panelleri ve iletişim antenleri açıldı.

  • LinkedIn Hesap Silme ve Kapatma Nasıl Yapılır? İşte Adım Adım Rehber
    08:33 LinkedIn Hesap Silme ve Kapatma Nasıl Yapılır? İşte Adım Adım Rehber

    LinkedIn artık profesyonel hayatımızı şekillendirmek ve sektördeki bağlantıları güçlendirmek için hayati bir platform haline geldi. Ancak bazı durumlarda LinkedIn hesabınızı kalıcı olarak silmek isteyebilirsiniz. Siz de LinkedIn hesap silme ve kapatma nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyorsanız bu süreci adım adım nasıl gerçekleştireceğinize dair bir rehberimizi paylaşıyoruz. Hesabınızı kapattığınızda, profiliniz ve tüm verileriniz kalıcı olarak silinir. Bağlantılarınız, tavsiyeleriniz ve onaylarınız dahil olmak üzere LinkedIn'deki tüm bilgilere erişiminiz sona erer. Ayrıca, LinkedIn dışındaki arama motorları, profil bilgilerinizi bir süre daha göstermeye devam edebilir. Premium üyeliğiniz varsa, temel (Basic) hesabınızı koruyarak Premium erişiminizi iptal edebilirsiniz. Ancak, birden fazla profiliniz varsa veya LinkedIn grubunuz varsa, bunları kapatmadan önce ilgili işlemleri yapmanız gerekir. Hesabınızı kapatmadan önce verilerinizin bir kopyasını indirmeyi düşünebilirsiniz. 14 gün içinde fikrinizi değiştirirseniz, hesabınızı yeniden açabilirsiniz. Ancak, bazı bilgiler (onaylar, tavsiyeler, bekleyen davetiyeler) geri yüklenemeyebilir. E-posta ve bildirim ayarlarınızı ayarlayarak hesabınızı korurken daha az bildirim almayı tercih edebilirsiniz.


11:13 Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor
10:39 Anket sonuçları geldi İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin’de son durum Anket sonuçları geldi! İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de son durum
09:25 Marmara’da deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Marmara'da deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
08:29 Vatandaş haklı olarak isyanda Oturdukları yerden 200 bin TL maaş alıyorlar Vatandaş haklı olarak isyanda! Oturdukları yerden 200 bin TL maaş alıyorlar
08:03 Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün intihar etti Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün intihar etti
11:29 CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda İBB Spor Kulübü’ne ait para dolu çanta görüntüleri ortaya çıktı CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda İBB Spor Kulübü'ne ait para dolu çanta görüntüleri ortaya çıktı
11:28 Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor
11:15 Mehmet Ali Erbil, Poyraz’ın hırsızlık olayını kurgu olarak değerlendirdi Mehmet Ali Erbil, Poyraz'ın hırsızlık olayını kurgu olarak değerlendirdi
11:05 Trafikte tartıştığı hemcinsini darbeden kadın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı Trafikte tartıştığı hemcinsini darbeden kadın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı
10:37 Gram, çeyrek cumhuriyet altını ne kadar İşte güvenli limanda son durum Gram, çeyrek cumhuriyet altını ne kadar? İşte güvenli limanda son durum
09:57 Bozok’un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti Bozok'un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti
09:57 Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak, 32 il için oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak, 32 il için oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
09:55 MİT PKK’nın sözde sorumlusunu böyle avlamış Nokta operasyon kamerada MİT PKK'nın sözde sorumlusunu böyle avlamış! Nokta operasyon kamerada
09:53 Trafikte kadın kavgası Hemcinsini çocuğunun gözü önünde darbetti Trafikte kadın kavgası! Hemcinsini çocuğunun gözü önünde darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 11:46:52. #1.13#
SON DAKİKA: ŞOK'ta Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 12 satışa sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement