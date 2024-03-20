Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden ŞOK, dikkat çekici ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 15 satan ŞOK, şimdi ise Samsung Galaxy ve Apple iPhone telefonlar satmaya başladı. İşte ŞOK Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 12 fiyatı…
ŞOK akıllı telefon fiyatları
ŞOK tarafından 19 Mart – 26 Mart tarihleri arasında satılacak ürünlere baktığımızda akıllı telefonlar bir hayli dikkat çekiyor. Zira telefonlar arasında amiral gemisi modeller de var. Peki fiyatlar nasıl? Yakından bakalım.
Samsung'un ocak ayında tanıttığı Galaxy S24 Ultra 12 GB RAM + 512 GB modeli, 68 bin 999 TL'ye satılıyor. Bir alt model olan Samsung Galaxy S24+ 12 GB RAM + 256 GB ise 46 bin 199 TL fiyatla tüketicilere sunulmuş.
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Bir diğer Android amiral gemisi Samsung Galaxy S23'ün 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip modelininse 30 bin 699 TL fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Peki Apple'ın ürettiği iPhone'lar ne durumda? Onlara da bakalım.
2020'de piyasaya sürülen iPhone 12 64 GB modeli, 27 bin 999 TL'ye satılıyor. Bununla birlikte uygun fiyatlı seçenek olan iPhone SE'nin 64 GB'lısı 26 bin 999 TL, 128 GB'lısıysa 28 bin 999 TL fiyata sahip. Satılan telefonlar arasında Apple ve Samsung dışında modellerin de bulunduğu belirtelim. Örneğin Xiaomi Redmi 12 8 GB RAM + 128 GB, 7 bin 599 TL fiyata sahip. vivo Y16 3 GB RAM + 32 GB ise 4 bin 99 TL. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
ŞOK tarafından satılacak akıllı telefonlar ve fiyatları şu şekilde sıralandı;
Son Dakika › Teknoloji › ŞOK'ta Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 12 satışa sunuldu - Son Dakika TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere yönelik çığır açıcı projelere uluslararası işbirlikleri yoluyla destek sağlamak amacıyla proje çağrısı yaptı. Çağrı kapsamında, çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri gibi çeşitli projelere destek verilecek. Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek. Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bülbül, Türk teknoloji firmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirdikleri görüşmelerin, Türk teknoloji firmaları ile Dubai'deki şirketler arasında işbirliği ve ortaklıkların temellerini sağlamlaştırmak adına büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Gazi Teknopark öncülüğünde yürütülen uluslararasılaşma projeleri, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü dünya sahnesinde göstermek için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Gökyüzüne yeni bir yıldız geliyor! T Coronae Borealis yıldızı, önümüzdeki günlerde patlayarak görüş alanımıza girecek ve parlaklığıyla dikkat çekecek. Bu patlama, 2 bin 560 yıl önce gerçekleşmiş olsa da şimdi çıplak gözle görülebilecek. Bilim insanları, T Coronae Borealis'in Kutup Yıldızı kadar parlak olacağını tahmin ediyor. Bu evrenin bize hediyesi olan sürprizi kaçırmayın! NAND flash teknolojisine dayanan SSD ve flaş bellek gibi depolama donanımlarında beklenmedik bir düşüş yaşanabilir. TrendForce tarafından yayınlanan rapora göre, bu yılın ikinci yarısında talep artışının yavaşlaması bekleniyor ve şirketlerin üretimleri azaltması ve kar beklentilerini düşürmesi olası görünüyor. İlk çeyrekte fiyat artışları gören tedarikçiler, yılın tamamında karlılığı artırmak için üretimi çoğalttı. Ancak stok seviyelerinin yeterli hale gelmesiyle birlikte talep artışının devam etmemesi durumunda siparişler beklentileri karşılamayabilir. Rapor, fiyat artış hızının azalacağını ve ikinci çeyrekte yüzde 10-15'e düşeceğini öngörüyor. Kioxia ise 2025 yılında üretim kapasitesini genişletmeyi planlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, gençleri ve kütüphane kullanıcılarını yeni teknolojilerle tanıştırmayı hedefliyor. Festival, yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler ana temasıyla gerçekleştirilecek ve İstanbul Rami Kütüphanesi'nde başlayacak. Festivalde yapay zeka konferansı, atölyeler ve paneller gibi etkinlikler düzenlenecek. Festival, 27 Mart'ta sona erecek. Çin Ulusal Uzay İdaresi, Queqiao-2 adlı röle uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-8 roketini fırlatarak, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak bir yörüngeye yerleştirdi. Uydu, planlanan yörüngesine girdikten sonra güneş panelleri ve iletişim antenleri açıldı. LinkedIn artık profesyonel hayatımızı şekillendirmek ve sektördeki bağlantıları güçlendirmek için hayati bir platform haline geldi. Ancak bazı durumlarda LinkedIn hesabınızı kalıcı olarak silmek isteyebilirsiniz. Siz de LinkedIn hesap silme ve kapatma nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyorsanız bu süreci adım adım nasıl gerçekleştireceğinize dair bir rehberimizi paylaşıyoruz. Hesabınızı kapattığınızda, profiliniz ve tüm verileriniz kalıcı olarak silinir. Bağlantılarınız, tavsiyeleriniz ve onaylarınız dahil olmak üzere LinkedIn'deki tüm bilgilere erişiminiz sona erer. Ayrıca, LinkedIn dışındaki arama motorları, profil bilgilerinizi bir süre daha göstermeye devam edebilir. Premium üyeliğiniz varsa, temel (Basic) hesabınızı koruyarak Premium erişiminizi iptal edebilirsiniz. Ancak, birden fazla profiliniz varsa veya LinkedIn grubunuz varsa, bunları kapatmadan önce ilgili işlemleri yapmanız gerekir. Hesabınızı kapatmadan önce verilerinizin bir kopyasını indirmeyi düşünebilirsiniz. 14 gün içinde fikrinizi değiştirirseniz, hesabınızı yeniden açabilirsiniz. Ancak, bazı bilgiler (onaylar, tavsiyeler, bekleyen davetiyeler) geri yüklenemeyebilir. E-posta ve bildirim ayarlarınızı ayarlayarak hesabınızı korurken daha az bildirim almayı tercih edebilirsiniz.
ÜrünFiyatıSamsung Galaxy S24 Ultra 12 GB RAM + 512 GB68 bin 999 TLSamsung Galaxy S24+ 12 GB RAM + 256 GB46 bin 199 TLSamsung Galaxy S23 8 GB RAM + 256 GB30 bin 699 TLiPhone 12 64 GB27 bin 999 TLiPhone SE 64 GB26 bin 299 TLiPhone SE 128 GB28 bin 999 TLXiaomi Redmi 12 8 GB RAM + 128 GB7 bin 599 TLOPPO A16 4 GB RAM + 64 GB5 bin 799 TLvivo Y16 3 GB RAM + 32 GB4 bin 99 TLAlcatel 1 2021 16 GBbin 899 TLAlcatel 1 5033f Dual 16 GBbin 899 TLÜrünFiyatı
Son Dakika › Teknoloji › ŞOK'ta Samsung Galaxy S24 Ultra ve iPhone 12 satışa sunuldu - Son Dakika
TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere yönelik çığır açıcı projelere uluslararası işbirlikleri yoluyla destek sağlamak amacıyla proje çağrısı yaptı. Çağrı kapsamında, çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri gibi çeşitli projelere destek verilecek. Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bülbül, Türk teknoloji firmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirdikleri görüşmelerin, Türk teknoloji firmaları ile Dubai'deki şirketler arasında işbirliği ve ortaklıkların temellerini sağlamlaştırmak adına büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Gazi Teknopark öncülüğünde yürütülen uluslararasılaşma projeleri, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü dünya sahnesinde göstermek için atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Gökyüzüne yeni bir yıldız geliyor! T Coronae Borealis yıldızı, önümüzdeki günlerde patlayarak görüş alanımıza girecek ve parlaklığıyla dikkat çekecek. Bu patlama, 2 bin 560 yıl önce gerçekleşmiş olsa da şimdi çıplak gözle görülebilecek. Bilim insanları, T Coronae Borealis'in Kutup Yıldızı kadar parlak olacağını tahmin ediyor. Bu evrenin bize hediyesi olan sürprizi kaçırmayın!
NAND flash teknolojisine dayanan SSD ve flaş bellek gibi depolama donanımlarında beklenmedik bir düşüş yaşanabilir. TrendForce tarafından yayınlanan rapora göre, bu yılın ikinci yarısında talep artışının yavaşlaması bekleniyor ve şirketlerin üretimleri azaltması ve kar beklentilerini düşürmesi olası görünüyor. İlk çeyrekte fiyat artışları gören tedarikçiler, yılın tamamında karlılığı artırmak için üretimi çoğalttı. Ancak stok seviyelerinin yeterli hale gelmesiyle birlikte talep artışının devam etmemesi durumunda siparişler beklentileri karşılamayabilir. Rapor, fiyat artış hızının azalacağını ve ikinci çeyrekte yüzde 10-15'e düşeceğini öngörüyor. Kioxia ise 2025 yılında üretim kapasitesini genişletmeyi planlıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, gençleri ve kütüphane kullanıcılarını yeni teknolojilerle tanıştırmayı hedefliyor. Festival, yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler ana temasıyla gerçekleştirilecek ve İstanbul Rami Kütüphanesi'nde başlayacak. Festivalde yapay zeka konferansı, atölyeler ve paneller gibi etkinlikler düzenlenecek. Festival, 27 Mart'ta sona erecek.
Çin Ulusal Uzay İdaresi, Queqiao-2 adlı röle uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-8 roketini fırlatarak, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak bir yörüngeye yerleştirdi. Uydu, planlanan yörüngesine girdikten sonra güneş panelleri ve iletişim antenleri açıldı.
LinkedIn artık profesyonel hayatımızı şekillendirmek ve sektördeki bağlantıları güçlendirmek için hayati bir platform haline geldi. Ancak bazı durumlarda LinkedIn hesabınızı kalıcı olarak silmek isteyebilirsiniz. Siz de LinkedIn hesap silme ve kapatma nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyorsanız bu süreci adım adım nasıl gerçekleştireceğinize dair bir rehberimizi paylaşıyoruz. Hesabınızı kapattığınızda, profiliniz ve tüm verileriniz kalıcı olarak silinir. Bağlantılarınız, tavsiyeleriniz ve onaylarınız dahil olmak üzere LinkedIn'deki tüm bilgilere erişiminiz sona erer. Ayrıca, LinkedIn dışındaki arama motorları, profil bilgilerinizi bir süre daha göstermeye devam edebilir. Premium üyeliğiniz varsa, temel (Basic) hesabınızı koruyarak Premium erişiminizi iptal edebilirsiniz. Ancak, birden fazla profiliniz varsa veya LinkedIn grubunuz varsa, bunları kapatmadan önce ilgili işlemleri yapmanız gerekir. Hesabınızı kapatmadan önce verilerinizin bir kopyasını indirmeyi düşünebilirsiniz. 14 gün içinde fikrinizi değiştirirseniz, hesabınızı yeniden açabilirsiniz. Ancak, bazı bilgiler (onaylar, tavsiyeler, bekleyen davetiyeler) geri yüklenemeyebilir. E-posta ve bildirim ayarlarınızı ayarlayarak hesabınızı korurken daha az bildirim almayı tercih edebilirsiniz.
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