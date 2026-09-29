SOLOTÜRK, Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu gösterisi için 20 dakikalık prova yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SOLOTÜRK, Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu gösterisi için 20 dakikalık prova yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK, Şanlıurfa\'da TEKNOFEST Güneydoğu gösterisi için 20 dakikalık prova yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST Güneydoğu'da gösteri yapacak SOLOTÜRK, Şanlıurfa GAP Havalimanı çevresinde yaklaşık 20 dakika süren prova uçuşu gerçekleştirdi. Provayı izleyenler heyecan dolu anlar yaşarken bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu'nun düzenleneceği Şanlıurfa'da prova uçuşu yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarın başlıyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK de festivalde yapacağı gösteri için prova uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK, Şanlıurfa GAP Havalimanı çevresinde uçuşunu gerçekleştirdi.

Yaklaşık 20 dakika süren provayı izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar ise akrobatik hareketlerle??????? unutulmaz bir deneyim sunan gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.

SOLOTÜRK, festivalde gösteri yapacak.

Kaynak: AA
Şanlıurfa GAP HavalimanıTeknoloji20 DakikaTeknofestŞanlıurfaHavacılıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz’ın o sözleri yeniden gündemde Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Nurgül Yeşilçay’ın doğal hali gündem oldu Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
13:31
Yangın büyüyor Bütün hakemler emniyete çağrılıyor
Yangın büyüyor! Bütün hakemler emniyete çağrılıyor
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
13:00
Sınav belgesiyle oynanan hakeme “Bahis hesabın var“ denmiş Suç duyurusu ortaya çıktı
Sınav belgesiyle oynanan hakeme "Bahis hesabın var" denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı
12:24
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
12:18
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
12:10
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 13:37:45. #7.12#
SON DAKİKA: SOLOTÜRK, Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu gösterisi için 20 dakikalık prova yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei