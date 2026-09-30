SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu'da 1250 kilometre hızla akrobatik uçuş yaptı - Son Dakika
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SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu'da 1250 kilometre hızla akrobatik uçuş yaptı

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SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu\'da 1250 kilometre hızla akrobatik uçuş yaptı
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TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı. Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, F-16 ile yaklaşık 1250 kilometre hızla akrobatik hareketler yaparak ziyaretçilere heyecan ve gurur yaşattı; festival 4 Ekim'e kadar sürecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin göz bebeği SOLOTÜRK, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, SOLOTÜRK uçuşuyla devam etti.

Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, modern F-16 uçağıyla gerçekleştirdiği imkansıza yakın hareketleriyle TEKNOFEST ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Yaklaşık 1250 kilometre hızla alçaktan akrobatik hareketlerle uçan SOLOTÜRK, kahramanlık marşları eşliğindeki uçuşlarıyla izleyicilerine heyecan ve gururu bir arada yaşattı.

Ağırlığı 15 ton olan SOLOTÜRK, TEKNOFEST alanındaki ziyaretçileri selamlama uçuşuyla adeta kulaklarının pasını sildi.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu'da 1250 kilometre hızla akrobatik uçuş yaptı - Son Dakika
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