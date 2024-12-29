Sorgun BİLSEM'den Yerli Dron ve Uçak Tasarımı

Teknoloji

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri, sabit kanat model uçak ve dron tasarladı.

Özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanının keşfi ve keşif sonrası bu alanda derinlemesine bilgi, beceri sahibi olmasını sağlayan BİLSEM'de öğrenciler, çeşitli alanlarda tasarım da yapıyor.

Öğretmenleri gözetiminde uzay ve havacılık atölyesinde tasarladıkları model uçak ve drona yazılım da yükleyen öğrenciler, gelecek yıl düzenlenecek TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

Dron ve model uçakları kullanmadan önce simülatör ile deneyim kazanan öğrenciler, yarışmalarda derece elde etmeyi hedefliyor.

Sorgun BİLSEM Müdürü Yusuf Ünal, AA muhabirine, merkezde 8 atölye bulunduğunu ve 82 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Ünal, Uzay ve Havacılık Atölyesi'nde yarış dronu ve sabit kanat model uçak tasarlayan öğrencilerin kendilerini geliştirdiğini ifade etti.

"Yerli ve milli teknolojiler öğrencilere örnek oluyor"

Öğrencilere eğitim veren uçak elektroniği öğretmeni Ahmet Turan Atalay da dron ve model uçakları kullanmadan önce öğrencilere simülasyonla eğitim verdiklerini anlattı.

Atalay, uzay ve havacılık alanında yerli ve milli teknolojilerin öğrencilerin ufkunu açtığını belirterek, "Öğrencilerimiz yerli ve milli İHA, KAAN ve ANKA'yı örnek alıyor ve ona göre tasarım yapıyor." dedi.

Öğrencilerin bilim merkezinde sürekli kendilerini geliştirdiğini ifade eden Atalay, ileride kiminin pilot, kiminin de uzay mühendisi olmayı hedeflediğini söyledi.

"Ülkeme katkı sunacağım"

Lise öğrencisi İslam Demirbilek de merkezde dron ve model uçak tasarladıklarını dile getirdi.

TEKNOFEST'e katılacaklarını belirten Demirbilek, "Uzay ve havacılık alanında üretim yapmaktan mutluyum. İleride mühendis olup ülkeme katkı sunacağım." diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Ahsen Feyza Erol da "Bilişim derslerinde simülasyon ile uçak uçuruyoruz ve tasarlıyoruz. Bunları deneyimlemek çok eğlenceli ve güzel. Büyüyünce ben de uçak mühendisi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Jet pilotu olmak istiyorum"

Pilot olmak istediğini kaydeden 5. sınıf öğrencisi Deniz Arslan ise "Kendi dron ve model uçaklarımızı tasarlıyoruz. Hocalarımız sayesinde hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. NASA'yı bilmezdim, şimdi uçağımızı tasarlıyoruz. Burası bana çok şey kattı. Ben de jet pilotu olmak istiyorum." şeklinde konuştu.