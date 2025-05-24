Sosyal medya devi X\'te erişim sorunu yaşanıyor

Son günlerde Avrupa'nın pek çok ülkesini etkisi altına alan geniş çaplı elektrik kesintileri, kıtayı adeta karanlığa gömdü. Şehirlerin ışıkları sönerken, günlük yaşam felç oldu, teknolojiye bağımlılığın acı gerçekleri bir kez daha gözler önüne serildi. Elektrik altyapısındaki bu beklenmedik çöküş, sadece evleri değil, iş yerlerini, toplu taşımayı ve en önemlisi dijital iletişim ağlarını da vurdu. Kaosun ortasında, milyonlarca kullanıcının anlık haberleşme ve bilgi alma aracı olan sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) çöktü.

X (TWITTER) SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ: BİLGİ AKIŞI DURDU!

Popüler sosyal medya platformu X (Twitter), beklenmedik bir şekilde hizmet veremez hale geldi. Milyonlarca kullanıcı platforma akın ettiğinde, karşılarında sadece bir hata mesajı buldu.

"BİR SORUN OLUŞTU"

Tweet akışına ulaşmaya çalışan kullanıcılar, ekranda "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" mesajıyla karşılaştı. Sorunun ne olduğuyla ilgili X'ten henüz bir açıklama yapılmadı.