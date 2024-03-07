Ortaya çıkan son bilgilere göre, SpaceX önemli bir rekor daha kırabilir. Önümüzdeki haftalarda Falcon 9 roketini 20. kez uzaya göndermeyi planlayan şirket, bu alanda gerçekleşmesi oldukça zor bir başarı elde etmiş olacak. Uzay araştırmaları dünyasında büyük bir coşkuyla karşılanan bu haber, firmanın son dönemdeki politikaları hakkında şüpheye düşenleri de haksız çıkarmış gibi görünüyor. İşte tüm detaylar…
SpaceX, bir rekor daha kırabilir
20. uzay seferi planlandığı gibi gerçekleştiği takdirde, SpaceX'in yeniden kullanılabilir roket teknolojileri için de önemli bir referans noktası olmuş olacak. Büyük bir bütçe gerektiren uzay ulaşımının maliyetini önemli ölçüde düşüren bu teknolojiler sayesinde, insanlığın gezegenlerarası bir hayat sürebileceği öne sürülüyor. Fakat bu vizyonun ne kadar mümkün olduğunu ileriki dönemde hep birlikte göreceğiz.
NASA ve birçok devlet kurumu başta olmak üzere önemli kuruluşların uzay faaliyetlerine de destek veren SpaceX, yeniliklerine devam edecek gibi gözüküyor. Yeniden kullanılabilir roketlerin yerine dönme süresini kısaltıp gördüğü hasarı minimuma indirmek isteyen şirket, yakın zamanda yeni projeleri ile karşımıza çıkabilir. Firmanın ünlü CEO'su Elon Musk'ın konuyla ilgili yapacağı açıklama da büyük bir merakla bekleniyor.
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Son Dakika › Teknoloji › SpaceX, 20. kez Falcon 9 roketini uzaya gönderebilir - Son Dakika
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