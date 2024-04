SpaceX, Falcon 9 Roketiyle Rekor Kırdı

Teknoloji

Son dönemin çok konuşulan şirketlerinden SpaceX, Falcon 9 roketiyle bir rekor daha kırdı. Aynı roketi tam 20 kez yeniden uzaya gönderen firma, önemli bir başarı yakaladı. Geçtiğimiz günlerde birtakım Starlink uydusunu yörüngeye taşımakla görevlendirilen Falcon 9, görevi başarıyla yerine getirerek kırılması zor bir rekora imza atmış oldu. Uzay meraklıları tarafından büyük bir hayretle karşılanan gelişmenin, teknoloji dünyası için de önemli bir milat olduğu söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

SpaceX, Falcon 9 roketi ile yine rekora koşuyor

20. seferine imza atan roketin herhangi bir özel bakımdan ya da incelemeden geçirilmediği de belirtiliyor. Bu durum, ortalama olarak 2 ayda 1 uçuş yapan roketin oldukça dayanıklı bir donanıma sahip olduğunu gösteriyor. Minimum 10 kez uçabileceği söylenen Falcon 9'un, herhangi bir beklenmedik sorun yaşanmadığı takdirde ise tam 40 uçuşu bulabileceği bile konuşuluyor. Bu iddianın doğru çıkıp çıkmayacağını ise zaman içinde hep birlikte göreceğiz.

Falcon 9 lands on the A Shortfall of Gravitas droneship – completing the first 20th launch and landing of a booster! pic.twitter.com/G0w4IlXzNP — SpaceX (@SpaceX) April 13, 2024

B1062 koduna sahip olan bu Falcon 9 roketi, ilk uçuşunu 2020 yılında gerçekleştirmişti. Roket şimdiye dek tam 8 kişiyi ve 530 uzay aracını başarıyla uzaya gönderdi. Radikal açıklamalarıyla bilinen SpaceX CEO'su Elon Musk'ın konuyla yapacağı açıklama ise merakla bekleniyor. Yaşanan bu gelişmenin, günün sonunda insanlık için hayırlı olmasını umuyoruz.

