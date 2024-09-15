SpaceX'in İlk Ticari Uzay Yürüyüşü Tamamlandı - Son Dakika
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Teknoloji
BBC

SpaceX'in İlk Ticari Uzay Yürüyüşü Tamamlandı

SpaceX’in Polaris Dawn görevi, sivil astronotlarla ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirerek başarıyla tamamlandı.

15.09.2024 12:22
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Profesyonel olmayan astronotlarla gerçekleştirilen ilk ticari uzay yürüyüşünü içeren SpaceX’in Polaris Dawn görevi tamamlandı ve mürettebat yörüngede beş gün geçirdikten sonra Dünya'ya döndü.

Dragon kapsülünün Pazar sabahı Florida kıyılarına yaptığı iniş ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından canlı yayınlandı.

SpaceX, X'te "Dragon'un iniş yaptığı doğrulandı! Dünya'ya hoş geldiniz" yazdı.

ABD uzay ajansı NASA, görevin ticari uzay endüstrisi için büyük bir sıçrama anlamına geldiğini söyledi.

Milyarder Jared Isaacman'ın liderliğindeki dört kişilik sivil ekip, uzay çalışmalarının devam ettiği elli yıldan uzun bir süre boyunca herhangi bir insanın uzayda gittiği en uzak noktaya seyahat etti.

Emekli bir ABD Hava Kuvvetleri pilotu olan Scott Poteet ve SpaceX çalışanları Sarah Gillis ile Anna Menon da mürettebattaydı.

Görevi aynı zamanda finanse eden teknoloji milyarderi Jared Isaacman, tarihte uzay yürüyüşü yapan ilk sivil astronot oldu.

Onu mühendis Gillis izledi.

Bu uçuştan önce, yalnızca hükümet tarafından finanse edilen uzay ajanslarından astronotlar bunu denemişti.

Uzay yürüyüşü canlı yayınlandı ve iki mürettebat Dragon kapsülünden çıkarak Dünya'nın 700 km üzerinde süzüldü.

Isaacman, ilk adımlarını atarken "Evde hepimizin yapacak çok işi var ama buradan yeryüzü kesinlikle mükemmel bir dünya gibi görünüyor" dedi.

Dragon'un hava kilidi yok, bu nedenle mürettebat uzay yürüyüşü sırasında uzay boşluğunu yaşadı.

Yeni teknolojiyle donatılmış yenilikçi astronot kıyafetleri sayesinde daha önce denenenlerden daha yüksek bir uzay yürüyüşü yapılabildi.

Mürettebat beş gün boyunca, uzay görevlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması ve Dragon Uzay Aracı ile Space X'in Starlink uydusu arasındaki lazer iletişiminin test edilmesi de dahil olmak üzere 40'tan fazla deney yaptı.

Eğitimli bir kemancı olan Gillis, Dünya'daki orkestralarla birlikte "Star Wars: The Force Awakens" filminden "Rey's Theme" parçasını çaldı.

Kemanının sesi, uydu ağının uzayda bağlantı sağlama potansiyelini test etmek için SpaceX'in Starlink'i kullanılarak Dünya'ya geri gönderildi.

Görev, 1972'deki son Apollo Görevi'nden bu yana herhangi bir insanın uçtuğu en yüksek nokta olan 1.400 km'lik maksimum irtifaya ulaşarak tarihe geçti.

Polaris Dawn görevi Isaacman ve SpaceX'in işbirliğinde planlanan üç Polaris görevinin ilki oldu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Teknoloji SpaceX'in İlk Ticari Uzay Yürüyüşü Tamamlandı - Son Dakika

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