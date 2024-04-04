Spotify, yeni abonelik planları ve Hi-Fi teknolojisi sunmaya hazırlanıyor

Teknoloji

Spotify, milyonlarca kullanıcısı ile en popüler dijital müzik uygulamalarından birisi. Bu alandaki pazar payı bir hayli yüksek. Son gelişmelere göre şirket, bu payı daha da yükseltmek istiyor. Öyle ki Spotify, yeni abonelik planları ve Hi-Fi teknolojisini sunmaya hazırlanıyor. Ancak zam yapma planı olduğuna dair kötü bir haber de var. Peki Spotify fiyatı ne kadar artacak? İşte ayrıntılar…

Spotify fiyatı ne kadar artacak? Yeni planlar nasıl olacak?

Aktarılan bilgilere göre Spotify, birden fazla yeni abonelik planını devreye sokacak. Bu planlardan ilkinin sadece şarkı dinlemeyi mümkün kılacağı yani podcast içeriklerine erişim imkanı tanımayacağı söyleniyor. Bu bağlamda en ucuz seçenek olacak.

Diğer abonelik planının ise "Supremium" olarak adlandırılacağı, en yüksek fiyatlı seçenek olacağı fakat Hi-Fi dinlemeyi mümkün kılacağı belirtiliyor. Bilmeyenler için yüksek sadakat anlamına gelen Hi-Fi, müzik kaydının en orijinaline yakın şekilde dinlenmesine olanak tanıyor. Spotify'ın kullanıcılar tarafından çok istenen bu teknolojiyi mevcut planların aksine daha yüksek fiyatlı bir seçenekle kullanıma sunacağı zaten tahmin ediliyordu.

Bunun dışında Spotify'ın mevcut planlar için fiyat artışına gitmeyi planladığı da iddia ediliyor. Aktarılan bilgilere göre temel plan 1 dolar, iki kişinin kullanımına olanak tanıyan Duo adlı seçenek ise 2 dolar zamlanacak. Bu zammın ilk olarak İngiltere, Avustralya ve Pakistan'da, yılın sonlarına doğru ise ABD'de yürürlüğe alınacağı belirtiliyor.

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Kaynağa göre Spotify'ın zam yapmayı planlamasının sebebi, son yıllarda daha fazla yatırım yaptığı podcast yani sesli kitapların maliyetini karşılamak. Platformda 200 binden fazla podcast mevcut olduğu söyleniyor.

Zam Türkiye için de geçerli olacak mı?

Spotify'ın Türkiye için de zam yapıp yapmayacağı şimdilik belirsiz. Son yıllarda ülkemizde artan enflasyon ve döviz kuru nedeniyle beklentiler, ülkemizin de fiyat artışı yapılan bölgeler listesine alınacağı yönünde. Bunu hep birlikte göreceğiz

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