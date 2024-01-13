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Starfield için büyük güncelleme yayınlanacak - Son Dakika
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Starfield için büyük güncelleme yayınlanacak

Bethesda, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Starfield oyunu için en büyük güncellemeyi duyurdu. Güncelleme, 17 Ocak 2024'te Steam Beta olarak yayınlanacak ve birçok düzeltme ve iyileştirme içerecek. Grafiksel iyileştirmeler, görev düzeltmeleri ve potansiyel sorunların ele alınması gibi yeniliklerin yer aldığı güncelleme, oyuncuların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Starfield için büyük güncelleme yayınlanacak
13.01.2024 - 22:29,
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Bethesda, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve merakla beklenen ancak beklentileri karşılayamayan RPG oyunu Starfield için şimdiye kadarki en büyük güncellemeyi yayınlamaya hazırlanıyor. Gelin detaylara bakalım.

Starfield ilk büyük güncellemesini alıyor

Bethesda'nın resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, güncellemenin 17 Ocak 2024 tarihinde ilk olarak Steam Beta olarak yayınlanacağı açıklandı. Beta test aşamasının ardından güncellemenin iki hafta sonra Steam üzerinden tüm oyunculara sunulması bekleniyor.

Bu önemli güncelleme yüzden fazla düzeltme ve iyileştirme içeriyor, ancak resmi yama notlarında henüz belirli ayrıntılar belirtilmedi. Bununla birlikte Bethesda, iyileştirilmesi hedeflenen bazı alanlara bir göz attı.

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Önemli bir odak noktası, oyuncuların karşılaşmış olabileceği çeşitli sorunları ele alan görevler olacak. Vurgulanan bir örnek, oyuncuların Legacy ile kenetlenememe veya veri aktarımı başlatma sorunları gibi zorluklarla karşılaştığı "Eye of the Storm" görevi.

Görev düzeltmelerine ek olarak, güncelleme dokuları, aydınlatmayı ve gölgeleri geliştirmeyi amaçlayan grafiksel iyileştirmeler de sunacak. Bu ayarlamalar görsel olarak daha çekici ve sürükleyici bir oyun ortamına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Geliştiriciler ayrıca bir Outpost'u yeniden ziyaret ederken daha önce buldozerlerle yıkılmış nesnelerin yeniden ortaya çıkması gibi potansiyel sorunları da ele almayı hedefliyor.

Starfield için büyük güncelleme yayınlanacak

Yama notlarının tamamı merakla beklenirken, topluluk gelecekteki olası güncellemeler hakkında spekülasyonlar yapıyor. Bazı hayranlar, oyuncuların Starfield deneyimlerini geliştirmelerine ve özelleştirmelerine olanak tanıyan mod desteğinin eklenmesini bekliyor.

Diğerleri ise yeni içerikler ekleyecek ve genel oyun deneyimini genişletecek olan oyunun ilk genişleme paketinin yayınlanmasından umutlu.

17 Ocak 2024'te Steam Beta kullanıcıları bu kapsamlı güncellemeyi ilk deneyimleyenler olacak ve daha geniş çaplı sürümden önce değerli geri bildirimler sağlayacak. Geliştiriciler, ilerleyen haftalarda Xbox Series X/S platformuna sorunsuz bir geçiş yapmayı ve çeşitli platformlardaki oyuncuların Starfield'ın geliştirilmiş versiyonunun keyfini çıkarmasını sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Shiftdelete
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