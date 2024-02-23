Türkiye'de Starlink hizmetinin 2024 yılında hizmete girmesi beklenirken şirketin internet sitesinde yeni bir gelişme paylaşıldı. Bu yüzden Türkiye'deki kullanıcılara sunulacak hizmetin gecikebileceğini söyleyebiliriz. İşte detaylar…
Starlink, Türkiye için 2024 takvimini kapatmış olabilir!
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından geliştirilen Starlink, dünya çapında adını ilk sıraya yazdırmayı başarmış, bugüne kadar da binlerce uyduyu yörüngeye yerleştirmiş olan yüksek hızlı internet hizmeti sunmayı amaçlayan bir uydu internet hizmet sağlayıcısıdır.
Genelde metropolde ve kentlerde yaşayan insanlar için değil, daha çok kırsalda yüksek hızlı internet hizmeti alamayan, iletişim ağlarının bulunmadığı yerlerde yaşayan veya buralara seyahat eden kişileri hedef alan bir pazarlama yapısına sahip.
Rusya'dan sonra Afrika milisleri de Musk'ın Starlink sistemini kullanıyor! İşte o ülke
Tabii geçtiğimiz dönemde Afrika ülkelerinden doğal afetlerin yaşandığı bölgelere ve savaş alanlarına kadar birçok noktada faaliyet verdiğini gördük. Hatta biz de bu hizmeti ve beraberinde gelen donanımı satın alıp sizler için test ettik.
Bir süredir de Türkiye'de resmi olarak hizmete geçmesi bekleniyordu. Zira Starlink, kendi internet sitesinde 2024 yılında abone alımına başlayacağını söylüyordu. Fakat bugün itibariyle bu yazı değişti ve yerini Regülasyondan Onay Bekliyor ifadesine bıraktı.
Dolayısıyla Starlink'in Türkiye'ye gelme planlarını bir süreliğine askıya aldığını ve ülkemizdeki yetkili kurumların yapacağı düzenlemeden sonra tekrar yürürlüğe sokacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle 2024 tahminlerini 2025 ve sonrasına kaydırmakta fayda olacaktır. Fakat kesin olarak bu yıl gelip gelmeyeceği konusu bilinmiyor.
Son Dakika › Teknoloji › Starlink'in Türkiye'ye gelmesi gecikebilir - Son Dakika
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