Geçtiğimiz aylarda Türkiye'yi MENA bölgesine dahil ederek satın alımlarda TL kullanımını sonlandıran ve dolara geçen Steam'de işler bir hayli yolunda. Zira son gelen raporlara göre platform eş zamanlı oyuncu sayısında tarihi bir rekora imza attı. İşte Steam güncel eş zamanlı oyuncu sayısı!
Steam eş zamanlı oyuncu sayısı
Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB'ye göre platform geçen saatlerde 36 milyon 354 bin 393 eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekorunu tazeledi. Bilindiği gibi bundan önceki rekor 10 Mart tarihinde ulaşılan 35 milyon 385 bin 530 oyuncu sayısıydı.
Tabii bu kullanıcıların hepsi aktif olarak oyun oynamıyor. Bunu biraz daha açacak olursak; 36 milyon 354 bin 393 ile eş zamanlı oyuncu sayısında rekor kırıldığı anda 11,5 milyondan fazla kullanıcının oyun içinde olduğu ifade edildi. Kısacası kırılan bu rekor daha çok platformda aktiflikle ilgili diyebiliriz.
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2 Mart: 34.298.950 eşzamanlı kullanıcı
10 Mart: 35.385.530 eşzamanlı kullanıcı
18 Mart: Yeni Rekor! 36.354.393 eş zamanlı kullanıcı
İşte son 24 saatte platformda en çok oynanan oyunlar:
CS 2 – 1,425,033 oyuncu
DOTA 2 – 725,429 oyuncu
PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) – 706 bin 785 oyuncu
Apex Legends – 434,411 oyuncu
HELLDIVERS 2 – 378 bin 370 oyuncu
NARAKA: BLADEPOINT – 276 bin 440 oyuncu
Source SDK Base 2007 – 216,523 oyuncu
Rainbow Six: Siege – 201 bin 933 oyuncu
GTA 5 – 185 bin 713 oyuncu
Baldur's Gate 3 – 149 bin 943 oyuncu
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Son Dakika › Teknoloji › Steam, eş zamanlı oyuncu sayısında tarihi bir rekora imza attı - Son Dakika
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