Steam, eş zamanlı oyuncu sayısında tarihi bir rekora imza attı

Far Cry Serisi 20. Yılını Steam'de İndirimlerle Kutluyor

Ubisoft, Far Cry serisinin 20. yıl dönümüne özel olarak Steam'de büyük indirimler başlattı. Oyuncular, Far Cry oyunlarını %85'e varan indirimlerle satın alabilecekler. Ayrıca, 21 Mart'ta Twitch üzerinden yapılacak canlı yayında Far Cry 6 için oyun içi öğeler içeren hediyeler sunulacak.