Steam, eş zamanlı oyuncu sayısında tarihi bir rekora imza attı

Teknoloji

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'yi MENA bölgesine dahil ederek satın alımlarda TL kullanımını sonlandıran ve dolara geçen Steam'de işler bir hayli yolunda. Zira son gelen raporlara göre platform eş zamanlı oyuncu sayısında tarihi bir rekora imza attı. İşte Steam güncel eş zamanlı oyuncu sayısı!

Steam eş zamanlı oyuncu sayısı

Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB'ye göre platform geçen saatlerde 36 milyon 354 bin 393 eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekorunu tazeledi. Bilindiği gibi bundan önceki rekor 10 Mart tarihinde ulaşılan 35 milyon 385 bin 530 oyuncu sayısıydı.

Tabii bu kullanıcıların hepsi aktif olarak oyun oynamıyor. Bunu biraz daha açacak olursak; 36 milyon 354 bin 393 ile eş zamanlı oyuncu sayısında rekor kırıldığı anda 11,5 milyondan fazla kullanıcının oyun içinde olduğu ifade edildi. Kısacası kırılan bu rekor daha çok platformda aktiflikle ilgili diyebiliriz.

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2 Mart: 34.298.950 eşzamanlı kullanıcı

10 Mart: 35.385.530 eşzamanlı kullanıcı

18 Mart: Yeni Rekor! 36.354.393 eş zamanlı kullanıcı

İşte son 24 saatte platformda en çok oynanan oyunlar:

CS 2 – 1,425,033 oyuncu

DOTA 2 – 725,429 oyuncu

PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) – 706 bin 785 oyuncu

Apex Legends – 434,411 oyuncu

HELLDIVERS 2 – 378 bin 370 oyuncu

NARAKA: BLADEPOINT – 276 bin 440 oyuncu

Source SDK Base 2007 – 216,523 oyuncu

Rainbow Six: Siege – 201 bin 933 oyuncu

GTA 5 – 185 bin 713 oyuncu

Baldur's Gate 3 – 149 bin 943 oyuncu

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