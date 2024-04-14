Steam Verilerine Göre En Popüler İşlemci Markaları

Teknoloji

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam; Windows, MacOS ve Linux işletim sistemli bilgisayarlardan topladığı veriler ile en popüler işlemci markalarını paylaştı. Peki zirvede hangi üretici yer aldı? İşte en yaygın işlemci markaları…

En popüler işlemciler – Mart 2024

Steam'in paylaştığı verilere baktığımızda Windows işletim sistemli bilgisayarlarda en çok Intel işlemcinin popüler olduğunu görüyoruz. Yüzde 68.74 pazar payına sahip. İkinci sırada ise yüzde 31.22 ile AMD yer alıyor.

MacOS işletim sistemi tarafında ise tahmin edebileceğiniz üzere Apple, yüzde 70.57 pazar payı ile zirvede. İkinci sıradaysa yüzde 29.36 ile Intel yer alıyor. Linux tarafındaysa en popüler işlemcinin AMD olduğunu görüyoruz. Yüzde 72.10 ile birinci olan AMD'yi yüzde 27.90 ile Intel takip ediyor.

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Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar arasında en yaygın işlemciler;