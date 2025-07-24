STM, IDEF 2025'te Denizcilik ve İHA Sistemlerini Tanıttı - Son Dakika
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Teknoloji

STM, IDEF 2025'te Denizcilik ve İHA Sistemlerini Tanıttı

STM, IDEF 2025\'te Denizcilik ve İHA Sistemlerini Tanıttı
24.07.2025 17:09
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STM Genel Müdürü Güleryüz, IDEF 2025'te milli hücum botu ve yeni İHA sistemlerini sergilediklerini açıkladı.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM olarak denizcilik ve taktik İHA sistemlerini biraz daha ön plana çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "STM'nin sürü çalışmalarıyla bunları birleştirdiğimizde sahada oyun değiştirici teknolojileri, IDEF 2025'te ilgililerin karşısına çıkarmış olduğumuzu değerlendiriyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuar kapsamında, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Güleryüz, IDEF 2025'in beklentilerin üzerinde yoğun geçtiğini kaydederek, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bu organizasyon için çok yoğun bir çaba harcadığını söyledi.

Güleryüz, IDEF'in Türk savunma sanayinin gücünü, geldiği noktayı göstermek anlamında çok önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

STM olarak denizcilik ve taktik İHA sistemlerini biraz daha ön plana çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Güleryüz, "Askeri denizciliğe baktığımızda aslında ülkemizin milli hücum botumuzun maketini burada ilk kez sergiledik. Bu proje gerçekten kritik diye değerlendiriyoruz. Milli korvetimiz, milli fırkateynimizden sonra artık milli hücum botumuz da STM standında ilgililerin görebileceği durumda. İnşallah bu sayede ileride ihracat potansiyeli olarak da aslında ülkemizin sahip olduğu askeri denizcilik anlamındaki gemi portföyü çok daha fazla artmış olur. Oldukça güzel bir tasarım ortaya çıktı. Her ne kadar hücum bot desek de boyut itibarıyla baktığınızda silah sensör sistemleri olarak tamamen yerli milli sistemlerle donatılmış bir korvet kadar yüklü, güçlü bir platform ortaya çıktı. O anlamda milli hücum botu ilk kez burada görmek oldukça kritik diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Askeri denizcilikte Türkiye bir marka haline gelmeye başladı"

STM Genel Müdürü Güleryüz, taktik İHA sistemlerinde birden fazla yeni ürünleri olduklarını belirterek, KARGU FPV'yi ilk kez IDEF'te sergilediklerini anlattı.

Güleryüz, halihazırda var olan BOYGA'yı geliştirerek birden fazla mühimmat bırakabilen BOYGA-B'yi ilk kez IDEF'te sergilediklerini kaydederek, "Sadece BOYGA mühimmatı değil aslında yine ilk kez lansmanı yapılan TUNGA akıllı mühimmatımız var. İlk kez gösterime çıkardığımız STM VTOL konseptimiz de burada. STM VTOL'de büyük bir VTOL platformu. STM VTOL ürünümüz, farklı faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. KARGU FPV, TUNGA akıllı mühimmatı taşıyabiliyor. Böylece bir drondan bir FPV dron bırakmayı, drondan mühimmat bırakma konseptini en uçlara kadar çıkarıyoruz. STM'nin sürü çalışmalarıyla bunları birleştirdiğimizde sahada oyun değiştirici teknolojileri, IDEF 2025'te ilgililerin karşısına çıkarmış olduğumuzu değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Askeri denizcilikte Türkiye'nin bir marka haline gelmeye başladığını kaydeden Güleryüz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ada sınıfı korvetlerimiz gerçekten sınıfın en üstün gemilerinden. İ sınıfı fırkateynle çıtayı daha yükseltmiş olduk açıkçası. Şimdi milli hücum botumuz, hücum botu gibi görünse de aslında korvet yetkinliklerine sahip bir platform. Diğer taraftan STM özelinde bakacak olsak, biliyorsunuz biz Ukrayna için gemi üretiyoruz. Malezya için şu anda üç tane korvet inşası Türkiye'de devam ediyor. Geçen sene sonu Portekiz için işte denizde İkbal ve Lojistik Destek Gemisi sözleşmesi imzaladık ki ülkemizin askeri denizciliği adına Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye yapılan ilk ihracattı.

Aslında bu fuarda da görüyoruz. Türkiye'de askeri denizcilikte marka olmaya başladı. O anlamda ürettiğimiz son derece üstün teknoloji, maliyeti etkin, bir taraftan Savunma Sanayi Başkanlığımız koordinasyonda ülkelere verdiğimiz lojistik destek güvencesi, Türk devletinin ülkemiz savunma sanayinin arkasındaki dik duruşu sayesinde inşallah çok daha önemli ve büyük kapılar açılacak diye düşünüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji STM, IDEF 2025'te Denizcilik ve İHA Sistemlerini Tanıttı - Son Dakika

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