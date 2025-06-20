STM KARGU'nun İkinci İhracatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Teknoloji

STM KARGU'nun İkinci İhracatı Gerçekleştirildi

STM KARGU\'nun İkinci İhracatı Gerçekleştirildi
20.06.2025 15:46
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Türkiye'nin milli vurucu İHA'sı STM KARGU'nun zırh delici versiyonunda ikinci ihracat yapıldı.

SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve terörle mücadele etkin kullanılan Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı 'STM KARGU'nun zırh delici harp başlıklı versiyonunda, ikinci ihracat gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayinin öncü şirketlerinden STM'nin milli imkanlarla geliştirdiği ve terörle mücadele etkin kullanılan Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı 'STM KARGU'ya geçen yıl, zırh delici harp başlığı entegre etti. Sahaya çıkan zırh delici KARGU, test atışlarında belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. İlk ihracatına geçen aylarda imza atan zırh delici mühimmat başlıklı KARGU'nun ikinci ihracat sözleşmesi imzalandı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Türkiye ve 10'dan fazla ülkenin envanterinde bulunan milli vurucu İHA'mız KARGU'nun zırh delici harp başlıklı versiyonunda ikinci ihracatımızı gerçekleştirdik. Milli mühendislik kabiliyetlerimizle savunma kapasitemizi artırmaya ve uluslararası savunma iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

10'DAN FAZLA ÜLKEDE KULLANILIYOR

Kamuoyunda 'Kamikaze İHA' olarak da bilinen vurucu İHA KARGU, STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine 2018 yılında giren KARGU, TSK başta olmak üzere Türkiye'de çeşitli güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor. Dünya arenasında dikkatleri üzerine çeken KARGU anti-personel başlığı ile 2021 yılında ilk ihracat başarına imza atarken, 2024 yılına gelindiğinde, 3 farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi.

DÜŞMAN BÖLGESİNDE TESPİT EDİLEMİYOR

Kullanıcı personel sahadaki anlık duruma göre, KARGU'dan anti personel mühimmat başlığını çıkarıp, zırh delici başlığı hızlıca değiştirebiliyor. Anti-personel mühimmat ile KARGU, tekil veya grup halindeki düşman unsurlarına karşı kullanılırken, zırh delici KARGU ise mobil ve yerleşik kara hedeflerine, dayanıklı yapılara ve zırhlı kara araçlarına etki ediyor. Düşük radar kesit alanı özelliği ile düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan KARGU, tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurulabiliyor. Milli vurucu İHA KARGU, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir sürpriz etki ve operasyonel üstünlük sağlıyor. Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA) ve Yer Kontrol İstasyonu'ndan oluşan KARGU, sahip olduğu gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameralar ile gece-gündüz etkin operasyon yapabiliyor. 30 dakikadan fazla havada kalabilen KARGU, 10 kilometre menzile sahip. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip KARGU, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları ile donatıldı. KARGU'ların sürü halinde görev yapmasını sağlayan sürü İHA teknolojisinin yanı sıra GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan KERKES Projesi de bulunuyor.

İSMİ ESKİ TÜRKÇEDEN GELİYOR

Eski Türkçede 'dağ başındaki gözlem kulesi' ve 'atmaca' anlamına gelen KARGU, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otomatik şekilde seyrüsefer icra ediyor. KARGU, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor. 'Man-in-the-Loop' prensibi ile tamamen operatör kontrolünde görev yapan KARGU, yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji STM KARGU'nun İkinci İhracatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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