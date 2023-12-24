Polisiye diziler özellikle son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Dizi izleme platformlarının artması ile de bu popülerlik daha da arttı. Bu anlamda sizler için suç ve gizem dolu en iyi polisiye dizileri bir araya getirdik. Listede hem bildiğiniz hem de merak edeceğiniz polisiye dizileri

Suç ve gizem dolu en iyi polisiye diziler

Hazırladığımız polisiye dizileri listesi bazıları için sürprizlerle dolu. Bu listede IMDb'de sıralayarak bulacağınız dizileri yazmak yerine alternatif bir kaç diziyi de sizinle paylaştık. İşte IMDb puanlarına göre sıraladığımız en iyi suç ve gizem dolu polisiye diziler.

10- The Closer IMDb 7.8

Türkiye'de TV'de de yayınlanan yabancı dizi, bildiğimiz polisiye dizilerden biraz farklı bir yapıya sahip. Kyra Sedgwick'in canlandırdığı Dedektif Brenda Johnson, Los Angeles Polis Departmanı'nın en dikkat çeken karakteri. Özellikle insan okuma konusundaki başarısı, en zorlu vakaları bile çözmesini sağlıyor.

Kadın Sherlock diyebileceğimiz dedektif Johnson, aynı zamanda izleyici ekrana kilitleyen renkli bir kişiliğe de sahip. Eğer suç ve gizem dolu polisiye dizileri izlemeyi seviyorsanız listeye The Closer dizisini de eklemenizi öneriyoruz.

9- Criminal Minds IMDb 8.1

Oldukça uzun süre yayın hayatını sürdüren Criminal Minds, Türkiye'de de çeşitli kanallarda yayınlandı. Dizinin merkezinde FBI Davranış Analizi Birimi'nde suçlu profilleri üzerine çalışan bir ekip yer alıyor.

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Bu ekibin en önemli özelliklerinden birisi ise vakalarda suçlunun nasıl davrandığı, nasıl hissettiği ve nasıl bir profile sahip olduğunu bularak çalışmaları. Böylece ekip en zor vakaları bile çözmeyi başarıyor. Suç ve gizem dolu bu polisiye dizi, ABD'nin en popüler polisiye dizileri arasında.

8- Monk IMDb 8.1

Monk, modern Sherlock diyebileceğimiz kadar yetenekli ve zeki bir dedektifi konu alıyor. Ancak Monk'un en büyük kusuru bazen mesleğinin de önüne geçen simetri hastalığı ve aşırı titizliği. Karısını bir bombalı saldırıda kaybeden Monk, daha sonrasında tüm dengesini yitiriyor.

Karısını kimin öldürdüğünü bulmak isteyen Monk, bu dönemde dengesini kaybetmeye başlıyor. Ancak dedektif Monk, karmaşık bir davayı çözmek için yeniden çağırılıyor. Hem komik hem de oldukça maceralı bir dizi olan Monk, önemli suç ve polisiye dizileri arasında.

7- The Mentalist IMDb 8.2

Suç ve gizem dolu polisiye diziler arasında The Mentalist, ilginç olay örgüsü ve mistik yapısıyla dikkat çekiyor. Dizinin ana karakteri Patrick Jane'i ise Simon Baker canlandırıyor. Ana karakterin en önemli özelliği ise pisişik güçlere sahip olması. Bu güçlerini bir süre medyumluk yapmak için kullanan karakterin ailesi Red John isimli seri katil tarafından öldürülür.

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Bu cinayet sonrası hayatı değişen karakter, Kaliforniya Soruşturma Bürosu'nda danışman olarak çalışmaya başlar. Ailesini öldüren seri katili yakalama çabasıyla başlayan macera, çok daha ilginç ve gizem dolu konulara kadar uzanıyor. Suç ve gizem dolu polisiye diziler arasında The Mentalist, ilgi çekici yapımlardan biri.

6- Person of Interest IMDb 8.5

Türkiye'de gösterilen dizi, özellikle bugünün yapay zeka gündemine de oldukça uygun bir senaryoya sahip. 2011 yapımı bilim kurgu ve polisiye karışımı olan yapım, oldukça ilgi çekici bir senaryoya sahip. Dizi 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin büyük terör saldırılarını önceden tahmin edecek bir teknoloji arayışına girmesi üzerine kurulu. Harold Finch, hem terör saldırıları hem de daha düşük düzeyli planlı suçları da önceden tespit edebilen ve ABD'deki tüm kameralarla çalışan bir yapay zeka sistemi oluşturur.

Makine, terör suçlarını ilgili, daha basit suçları ise ilgisiz şekilde iki kategoriye ayırır. İlgisiz suçlar ise 24 saat sonra sistemden silinir. Ancak bu duruma kayıtsız kalamayan Harold Finch, eski CIA Ajanı John Reese ile bu suçları oluşmadan önlemek için işbirliğine gider. Oldukça ilginç konusuyla öne çıkan suç ve gizem dolu polisiye dizi, yapay zeka hakkında düşünmek için de önemli bir imkan sunuyor.