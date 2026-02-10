Sultangazi'de bozulan buzdolabi için yapay zekadan destek aldı, 12 bin liralık masraftan kurtuldu - Son Dakika
Sultangazi'de bozulan buzdolabi için yapay zekadan destek aldı, 12 bin liralık masraftan kurtuldu

10.02.2026 11:15
İstanbul Sultangazi'de yaşayan Yunus Kaplan, bozulan buzdolabını tamir ettirmek için çağırdığı servisin 12 bin TL masraf çıkarması üzerine, yapay zeka uygulamalarından destek alarak arızayı tespit etti ve buzdolabını bin liraya tamir etti. Yaptığı araştırmalar sonucunda bozuk parçaların konvertör, çip ve sigorta olduğunu belirleyen Kaplan, internet üzerinden yeni bir kart satın alarak buzdolabını sorunsuz bir şekilde çalıştırdı.

Günlük hayatımızın neredeyse her alanında kullandığımız yapay zeka, bu kez buzdolabı tamiri yaptı. Sultangazi'de yaşayan Yunus Kaplan isimli vatandaş, bozulan buzdolabı için servis çağırdı. Evine gelen servis görevlisi ise, yaptığı incelemenin ardından buzdolabının motoru ve anakartının arızalı olduğunu belirterek, onarım için 12 bin TL masraf çıkardı.

MASRAFI ÇOK BULDU

Kaplan, ustayı bir miktar harçlık vererek geri gönderdi. Tamir işlerinden anlamayan Yunus Kaplan, yapay zeka uygulamalarından destek alarak buzdolabındaki arızayı araştırmaya başladı. Elindeki aletlerle ölçümler yapan Kaplan, sorunun kart üzerindeki konvertör, çip ve sigortadan kaynaklandığını öğrendi.

İnternette yaptığı araştırma sırasında tanıştığı bir ustayla iletişime geçen Kaplan, kartın tamiriyle uğraşmak yerine bin liraya yenisinin gönderilmesi teklifini kabul etti. Kısa süre sonra eline ulaşan kartı buzdolabına takan Kaplan, cihazın sorunsuz şekilde çalıştığını gördü.

SADECE 1000 TL'YE MÂL ETTİ

Toplamda yalnızca bin TL masraf yaptığını belirten Yunus Kaplan, "Buzdolabım arızalanmıştı. Yetkili servis geldi, dolabı kontrol etti. Önce motora baktı, sonra anakart ve invertör kartına baktı. Sonra bana anakart ile motorun arızalandığını söyleyerek 12 bin lira masraf çıkardı. Ben de 12 bin lirayı duyunca şaşırdım. 'Tamam usta, sen git,' dedim ve harçlığını koydum ve gönderdim. Sonra yapay zekadan biraz araştırdım. Zaten elimde alet edevat var burada. Bunların ölçümlerini falan yaptım.

Konvertör, çip ve sigortanın arızalı olduğunu söyledi. Ben de internetten araştırdım. Bir ustaya denk geldim. Usta da bana dedi ki: 'Kartın tamiri ile uğraşma, sana bin TL'ye kart göndereyim' Kartı gönderdi ve buzdolabına taktığım gibi çalıştı. Bin liralık masrafa neden oldu bana ama 12 bin TL'lik masraftan kurtuldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Sultangazi, Teknoloji, İstanbul, Sigorta, Bilim, Yaşam, Son Dakika

Sultangazi'de bozulan buzdolabi için yapay zekadan destek aldı, 12 bin liralık masraftan kurtuldu
