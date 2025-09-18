Sümeyye Erdoğan Bayraktar TEKNOFEST'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Sümeyye Erdoğan Bayraktar TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

18.09.2025 11:39
KADEM Başkanı Sümeyye Erdoğan, TEKNOFEST 2025'te Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nı ziyaret etti.

KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST 2025'te Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı standını ziyaret etti. Teknoloji sınıflarında hazırlanan robot ve ürünleri yakından inceleyen Erdoğan, Engelliler Sarayı'nın çalışmalarını çok beğendiğini ifade etti.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda dün başladı. Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacağı, birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde Bağcılar Belediyesi de yerini aldı. Kompleks tesis olarak birçok ülke tarafından da örnek alınan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, TEKNOFEST 2025'te bir stant açtı.

Stantta, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı öğrencilerinin teknoloji sınıflarında hazırladığı robotlar ve ürünler yer alıyor. Yoğun ilgi gören standın ilk gününde Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı standını ziyaret etti.

Bayraktar, Engelliler Sarayı teknoloji sınıfının yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Stantta sergilenen ürünleri yakından inceleyen Bayraktar, engellilerin hayatını kolaylaştıran robot ve ürünleri çok beğendiğini söyledi. Bayraktar, "Çok güzel işler ve örnek projelere imza atmışsınız. Sizleri tebrik ediyorum" diyerek sonraki çalışmaları için kursiyerlere başarılar diledi.

Her sene olduğu gibi bu sene de TEKNOFEST'e katılmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Teknoloji konusunda tarih yazan neslin adı olan TEKNOFEST'te Bağcılar Belediyesi olarak bilim adına yer almak bizi çok gururlandırıyor. Engelliler Sarayı'ndaki teknoloji sınıfımız da tam TEKNOFEST anlayışına uygun bir şekilde eğitim hizmeti veriyor. Kursiyerlerimiz, yaptıkları yeni icatlarla ve ürettikleri robotlarla hem kendi hayatlarını kolaylaştırıyor hem de engelleri aşarak neler yapabileceklerini gösteriyor. Tüm vatandaşlarımızı TEKNOFEST'te standımızı görmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık, Teknofest, Teknoloji, Bağcılar, Etkinlik, Eğitim, Son Dakika

