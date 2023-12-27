Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu, bugün kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede en önemli başlık ise İsveç'in NATO üyeliğiydi. Komisyon üyelik için onay verdi. Akıllara ise Biden'ın sözü geldi.

TBMM, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı! Sıra F-16 satışında

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılımını az önce kabul etti. Ardından gözler, geçtiğimiz hafta Biden'ın verdiği söz çevrildi. Öyle ki Biden, adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsveç'i kabul edin F-16'ları alın" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan da Biden'ın kendisine İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesi halinde Türkiye'nin istediği F-16'ları Kongre'den geçireceğini söylediğini ve temin ettiğini açıkladı. Bu durum hakkında henüz resmi bir adımın atılmadığını belirtelim. İlerleyen günlerde konunun akıbeti belli olacak.

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Cumhurbaşkanı, konuya ilişkin olarak şu ifadelere ye verdi;

İsveç'in NATO üyeliği ile katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne biz gönderdik. Sayın Biden ile yaptığımız görüşmede kendisinin 'Siz bunu Meclis'ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre'den bunu geçiririm' şeklinde bir ifadesi oldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan eş zamanlı olarak bu süreci işletsin.

Eş zamanlı olarak bunu işletirsek, bunu parlamentodan çok daha rahat bir şekilde bizim de geçirme imkanımız olur' dendi. Gerek Amerika'nın F-16 konusu, gerekse Kanada'nın verdiği sözleri tutması noktasında beklediğimiz olumlu gelişmeler, inanıyorum ki parlamentomuzun da konuya olumlu bakışını hızlandıracaktır.

Biden'dan Türkiye'ye F-16 desteği

ABD, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'ndan geçmesini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Daha sonra Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü belirtti.