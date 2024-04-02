TCMB, FAST İşlem Tutar Limitlerini Yükseltti

Teknoloji

Türkiye'nin finansal teknoloji alanındaki önemli gelişmelerden biri olan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla FAST işlem tutar limitlerinin yükseltildiğini duyurdu. İşte yeni FAST para gönderme limiti!

FAST işlem tutar limiti 100 bin TL'ye yükseltildi

TCMB'nin yeni kararına göre, 4 Nisan'dan itibaren FAST sistemi üzerinden yapılacak ödemelerde üst limit değişecek. Buna göre tek seferde 100 bin TL'ye kadar para gönderimi yapılabilecek. Bu limit daha önceki karara göre 50 bin TL'ye kadar uygulanıyordu.

Ayrıca FAST-TR Karekod sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler için limit 250 bin TL olacak. Bu şekilde istediğiniz kuruma 7/24 250 bin TL'ye varan FAST ödemeleri gönderebileceksiniz.

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Bilmeyenler için FAST sistemi, ödeme talimatının onaylanmasından itibaren saniyeler içerisinde alıcı hesabına para geçmesini sağlayan anlık ödeme sistemi. Havale veya EFT'ye göre daha hızlı olmasıyla internet bankacılığının popüler ödeme yöntemlerinden biri haline geldi.

İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklama:

"2023 yılı aralık ayında planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak, 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla FAST işlem tutar limitleri para transferlerinde 50.000 TL'den 100.000 TL'ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı işyeri ödemelerinde ise 100.000 TL'den 250.000 TL'ye yükseltilecektir."

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