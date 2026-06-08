TEI, Hava Kuvvetleri’nin 115. Yılında Festival Düzenledi - Son Dakika
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TEI, Hava Kuvvetleri’nin 115. Yılında Festival Düzenledi

TEI, Hava Kuvvetleri’nin 115. Yılında Festival Düzenledi
08.06.2026 14:40
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TEI, İzmir'de havacılık festivali düzenleyerek yerli motorları tanıttı, gösteriler ve etkinlikler yapıldı.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali'nde yerli ve milli havacılık motorlarını gençler, havacılık meraklıları ve ziyaretçilerle buluşturdu.

On binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festival kapsamında, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK akrobasi gösterileri, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki platformların pist ve hava geçişleri, paramotor ve paraşüt atlayışı gösterileri, farklı havacılık platformlarının gösterimi, simülatör deneyimleri, personel kurtarma tatbikatı, konser etkinlikleri gerçekleştirildi.

Festivalin ilk gününde TEI standını ziyaret eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu, TEI'nin faaliyetleri ve motorları hakkında TEI Servis ve Ürün Desteği Genel Müdür Yardımcısı Murat İlker Çelik bilgilendirdi.

Kurum açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki çelikten pençesi olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115'inci kuruluş yılı kutlu olsun" diye belirtildi - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji TEI, Hava Kuvvetleri’nin 115. Yılında Festival Düzenledi - Son Dakika

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