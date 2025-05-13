TEKNO-SEL 2025 Teknoloji Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

TEKNO-SEL 2025 Teknoloji Yarışması Başladı

TEKNO-SEL 2025 Teknoloji Yarışması Başladı

Konya'da düzenlenen TEKNO-SEL 2025, gençlerin teknolojik projelerini sergiliyor.

13.05.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da, Selçuklu Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL 2025 Teknoloji ve Robot Yarışması başladı.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, ortak bir geleceğin hayalini kurarken, hayallerinin ete kemiğe büründüğüne şahitlik etmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Organizasyonun, yerli ve milli teknolojilere duydukları inancı büyüttüğüne dikkati çeken Akın, "Bu atmosfer, Konya'mızın gençliğe olan güveninin ve geleceğe dair ümitlerin de somut bir yansımasıdır. Burada sergilenen projeler, bir yarışmanın ötesinde, düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bir neslin de habercisidir. Bizim başımıza icat çıkaracak çocuk ve gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz inanıyoruz ki evlatlarımız bu icatlarla çağımızı dönüştüreceklerdir." dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da geçen yıl başlattıkları yarışmayı, bu yıl da devam ettirerek geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Üç gün sürecek organizasyonun, yalnızca bir yarışma olmadığını belirten Pekyatırmacı, geleceğin teminatı gençlerin, hayal gücünü, teknik bilgi ve becerilerini ortaya koydukları, kıymetli bir platform olduğunu dile getirdi.

Robotik proje alanında ortaokul ve lise öğrencilerinin, serbest proje alanında ise ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışmalar hakkında bilgi veren Pekyatırmacı, şöyle konuştu:

"Yarışmalar, temel seviye çizgi izleyen, ileri seviye çizgi izleyen, labirent ustası, mini sumo, İHA mini dron, tasarla çalıştır, yumurta toplayan ve serbest kategori olmak üzere 8 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. 99 okuldan 1060 öğrencimizin 567 robot ile hünerlerini sergileyeceği bu büyük organizasyonda 337 danışman öğretmenimiz de gençlerimize rehberlik edecek. Serbest kategoride, öğrencilerimiz, enerji, imalat ve verimlilik, akıllı şehirler, tarım ve su olmak üzere 3 farklı temada 75 proje hazırladılar."

Programda, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından yarışmalar başlatıldı.

Türkiye Yüzyılı'nda, Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunarak, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin amaçlandığı ve geleceğin mühendislerinin, teknoloji liderlerinin ve mucitlerinin yetiştirilmesinin hedeflendiği TEKNO-SEL 2025'te, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Teknoloji, Selçuklu, Eğitim, konya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEKNO-SEL 2025 Teknoloji Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

01:03
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
20:52
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
09:47
Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
09:36
Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
09:35
Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
09:27
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
09:24
Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
09:19
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
09:09
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
09:01
Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 01:42:45. #7.13#
SON DAKİKA: TEKNO-SEL 2025 Teknoloji Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.