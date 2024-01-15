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TEKNOFEST, Çukurova 16. Kitap Fuarı'nda Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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TEKNOFEST, Çukurova 16. Kitap Fuarı'nda Yoğun İlgi Gördü

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in, Çukurova 16. Kitap Fuarı'nda açtığı stant öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Stand sorumlusu eğitmen Yusuf Mahmut Kökenek, Adana'da yapılacak TEKNOFEST için yarışma başvurularını aldıklarını ve şu ana kadar binin üzerinde kayıt olduğunu belirtti. Fuar, 21 Ocak'ta sona erecek.

TEKNOFEST, Çukurova 16. Kitap Fuarı\'nda Yoğun İlgi Gördü
15.01.2024 - 18:49,  Güncelleme: 18:53
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Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in, Çukurova 16. Kitap Fuarı'nda açtığı stant yoğun ilgi gördü.

ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Çukurova 16. Kitap Fuarı devam ediyor.

Fuarda kurulan TEKNOFEST standına öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Stand sorumlusu eğitmen Yusuf Mahmut Kökenek, Adana'da yapılacak TEKNOFEST için yarışma başvuranlarını aldıklarını söyledi.

Öğrencilerden yoğun talep olduğunu belirten Kökenek, "Öğrencilerimizin çok güzel fikirleri var. Biz de öğrencilere yardımcı oluyoruz. Burada öğrencilere TEKNOFEST hakkında bilgiler veriyoruz. Öğrencilerimiz çok heyecanlılar. Çok güzel projeler üretmeye çalışıyorlar. Şu ana kadar binin üzerinde kaydımız var." diye konuştu.

Fuar, 21 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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