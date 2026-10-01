TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa\'da, yerli İHA ve SİHA\'ları görenleri gururlandırdı

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST Güneydoğu festivalini ziyaret eden vatandaşlar, gördükleri yerli ve milli teknoloji ürünleri karşısında büyük bir gurur ve sevinç yaşadı.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST Güneydoğu festivalinin ikinci gününde de ziyaretçi akını devam ediyor. Festival alanındaki yerli ve milli teknolojiyle üretilen ürünleri gören vatandaşlar, büyük bir mutluluk ve gurur yaşadı.

"Allah devletimize güç ve kuvvet versin"

TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Bayram, "Çok güzel, çok şahane, çok iyidir. Allah hepimize güç, devletimize güç ve kuvvet versin. Hepsi süper. Ben hepsini merak ettim. Vallahi bu her türlü uçaklar iyi yani. Bence her bir uçak bir bedeldir. Evet, hepsini inceledim. Çok güzel, kalabalık, çok güzel, çok şahane, inşallah iyi olur. Urfa'ya da Güneydoğu'ya geldiği için çok teşekkür ediyorum. Çok memnunuz" dedi.

"Bundan şeref duyuyoruz"

Umutlarının daha da ileriye gidilmesi olduğunu söyleyen Hamut Alan, "Müthiş, çok güzel, daha yeni geldim. Ortam çok iyi, inşallah daha fazla katılım olur. Urfa'da ilk defa böyle bir organizasyon düzenleniyor. Şu anda çok güzel, umudumuz daha ileriye gitmek. Bundan şeref duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökyüzünün savaşçısı

Hayatında daha önce böyle bir şey görmediğini söyleyen Vahit Yoldaş, "Çok güzeldi, çok memnun kaldık. Devletimize, milletimize çok teşekkür ederim. Allah hepimize yardımcı olsun. Türkiye'yi çok seviyorum. Gökyüzünün savaşçısı, başka ne diyebilirim ki. Kızılelmay'ı, İHA'ları, SİHA'ları yakından gördüm. Bunu bize gösterdiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.