TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da, yerli İHA ve SİHA'ları görenleri gururlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da, yerli İHA ve SİHA'ları görenleri gururlandırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa\'da, yerli İHA ve SİHA\'ları görenleri gururlandırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ikinci gününde de ziyaretçi akınıyla sürüyor. Yerli ve milli teknoloji ürünlerini, İHA ve SİHA'ları gören vatandaşlar, festivalin Şanlıurfa'da düzenlenmesinden mutluluk ve gurur duydu.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST Güneydoğu festivalini ziyaret eden vatandaşlar, gördükleri yerli ve milli teknoloji ürünleri karşısında büyük bir gurur ve sevinç yaşadı.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST Güneydoğu festivalinin ikinci gününde de ziyaretçi akını devam ediyor. Festival alanındaki yerli ve milli teknolojiyle üretilen ürünleri gören vatandaşlar, büyük bir mutluluk ve gurur yaşadı.

"Allah devletimize güç ve kuvvet versin"

TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Bayram, "Çok güzel, çok şahane, çok iyidir. Allah hepimize güç, devletimize güç ve kuvvet versin. Hepsi süper. Ben hepsini merak ettim. Vallahi bu her türlü uçaklar iyi yani. Bence her bir uçak bir bedeldir. Evet, hepsini inceledim. Çok güzel, kalabalık, çok güzel, çok şahane, inşallah iyi olur. Urfa'ya da Güneydoğu'ya geldiği için çok teşekkür ediyorum. Çok memnunuz" dedi.

"Bundan şeref duyuyoruz"

Umutlarının daha da ileriye gidilmesi olduğunu söyleyen Hamut Alan, "Müthiş, çok güzel, daha yeni geldim. Ortam çok iyi, inşallah daha fazla katılım olur. Urfa'da ilk defa böyle bir organizasyon düzenleniyor. Şu anda çok güzel, umudumuz daha ileriye gitmek. Bundan şeref duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökyüzünün savaşçısı

Hayatında daha önce böyle bir şey görmediğini söyleyen Vahit Yoldaş, "Çok güzeldi, çok memnun kaldık. Devletimize, milletimize çok teşekkür ederim. Allah hepimize yardımcı olsun. Türkiye'yi çok seviyorum. Gökyüzünün savaşçısı, başka ne diyebilirim ki. Kızılelmay'ı, İHA'ları, SİHA'ları yakından gördüm. Bunu bize gösterdiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Şanlıurfa GAP Havalimanıİhlas Haber AjansıTeknofestTeknolojiŞanlıurfaGüncelSİHASon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Fabrikada dev kazan patladı Can pazarı, çok sayıda yaralı var Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
15:05
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:42:26. #.0.3#
SON DAKİKA: TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da, yerli İHA ve SİHA'ları görenleri gururlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei