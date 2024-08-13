TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması Final Süreci Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması Final Süreci Başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki Hyperloop Geliştirme Yarışması final süreci TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde başladı. Yarışmada takımların araçlarının inovatif yönleri, teknik farklılık ve başarıları da ödüllendirilecek.

13.08.2024 11:49
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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki Hyperloop Geliştirme Yarışması final süreci TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde başladı.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Hyperloop Geliştirme Yarışması'nın 13-17 Ağustos'ta gerçekleşecek final sürecinde 6 ilden 16 takım ve 328 yarışmacı yer alacak.

Yarışma kapsamında takımlar, Gelişme Raporu ve Teknik Tasarım Raporu (TTR) olmak üzere 2 rapor aşaması ile değerlendirilecek. Yarışma finalinde Performans Ödülleri dışında, 2024 yılında ilk kez gerçekleşecek İnovasyon Ödülleri ve Çelik Levitasyon Ödülü planlaması ile takımların araçlarının inovatif yönleri, teknik farklılık ve başarıları da ödüllendirilecek.

İnovasyon Ödülleri'nin, Elektromanyetik Levitasyon Sistemi Geliştirme, İtki Sistemi Geliştirme, Altyapı Geliştirme, Haberleşme Sistemi Geliştirme, Mekanik Sistemi Geliştirme (fren, entegrasyon, kapsül) kategorilerinde verilmesi planlanıyor.

Manyetik levitasyon (maglev) teknolojileri alanında farkındalık oluşturmak, öğrencilere yeni nesil ulaşım teknolojileri konusunda bilgi birikimi kazandırmak, takım çalışmasını teşvik etmek ve hyperloop teknolojilerini pratik uygulamalarla geliştirerek bu alanda yetkin insan kaynağı oluşumuna öncülük etmek amacıyla düzenlenen yarışmada birincilik ödülü 200 bin, ikincilik ödülü 150 bin, üçüncülük ödülü ise 120 bin lira olarak belirlendi.

HYPERLOOP Geliştirme Yarışmasında İnovasyon Ödülleri

Yarışma kapsamında gerçekleştirilecek inovasyon ödülleri de gençleri bekliyor. Elektromanyetik Levitasyon Sistemi Geliştirme, İtki Sistemi Geliştirme, Altyapı Geliştirme, Haberleşme Sistemi Geliştirme ve Mekanik Sistemi Geliştirme olmak üzere 5 farklı kategoride yine ödüller veriliyor olacak. Takımlar geliştirdikleri alt sistemleri jüriye sunacak. Sunumlar arasında en iyi seçilenler 30 bin lira değerinde ödül almaya hak kazanacak.

Ulaşımda hız, güvenlik ve verimlilik artacak

Açıklamada yer alan bilgilere göre, konvansiyonel ulaşım teknolojilerine farklı bir boyut katarak yeni nesil ray ötesi sistem teknolojisi ile geliştirilen ve "üst düzey bir hızlı ulaşım aracı" olan hyperloop, ulaşımda yeni bir çağ açıyor.

Yarışmaya 2024 yılında 241 başvuru alınmıştı.

Farklı türdeki manyetik levitasyon ve tahrik teknolojilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak teknoloji odaklı bir yarışma olarak tasarlanan Hyperloop Geliştirme Yarışması aracılığıyla 5. Nesil olarak ifade edilen yenilikçi ulaşım teknolojileri çalışmalarına üniversite öğrencileri seviyesinde de giriş yapılmış olması hedefleniyor.

Lojistik alanında stratejik öneme sahip olan yeni nesil teknolojilerde Türkiye'nin aktif rol alabilmesi için harekete geçen TEKNOFEST, bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla gençleri geleceğe hazırlıyor.

Ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı yarışmada takımların projelerine destek de sağlanıyor.

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Hyperloop Geliştirme Yarışması ile Türkiye'de yüksek hızlı ulaşım sistemlerinde dünya çapındaki teknolojik gelişime katkı sağlayacak çözümler üretilerek kapsüllerin tasarımı ve testine olanak sağlayacak bir altyapı kurulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması Final Süreci Başladı - Son Dakika

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