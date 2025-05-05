TEKNOFEST KKTC Rekor Katılımla Tamamlandı - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST KKTC Rekor Katılımla Tamamlandı

TEKNOFEST KKTC Rekor Katılımla Tamamlandı

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'e 225 bin ziyaretçi ilgi gösterdi, etkinlikler yoğun katılımla gerçekleştirildi.

05.05.2025 17:15
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1- 4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST yoğun ilgiyle tamamlandı. Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleşen festivalde toplam 225 bin ziyaretçi ağırlandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC'de teknoloji yarışmalarından fuar etkinlik alanlarına, Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölyelerden hava araçları sergilerine kadar pek çok etkinlik ziyaretçilerle buluştu.

Gökyüzünde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş ve diğer hava araçlarının gösterileri ise festival boyunca nefesleri kesti.

Festival süresince girişlerde yoğunluk yaşanırken sabahın erken saatlerinden itibaren Eski Ercan Havalimanı çevresinde araç trafiği oluştu. Bazı vatandaşlar araçlarını uzağa park ederek yürüyerek alana ulaşmak zorunda kaldı. Yoğunluk, ara ara yağan yağmura rağmen son gününe kadar devam etti.

TEKNOFEST'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 225 bin kardeşimiz TEKNOFEST'e sahip çıkarak bizleri yalnız bırakmadı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST KKTC Rekor Katılımla Tamamlandı - Son Dakika

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