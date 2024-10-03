TEKNOFEST'te Girişimciler Mezun Oluyor - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST'te Girişimciler Mezun Oluyor

TEKNOFEST\'te Girişimciler Mezun Oluyor

T3 Girişim Merkezi'nde TEKNOFEST Demoday'de girişimler projelerini sunarak mezun oluyor.

03.10.2024 15:46
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T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Girişim, DENEYAP Girişim ve ROTA Hızlandırma programlarında yer alan girişimler, T3 Girişim Merkezi Demoday'de mezun oluyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlik kapsamında, T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Girişim, DENEYAP Girişim ve ROTA Hızlandırma programlarında yer alan girişimler, T3 Girişim Merkezi Demoday'de mezun oluyor.

Demoday, girişimcilerin iş fikirlerini ve projelerini sunma fırsatı buldukları özel bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Programın açılışında konuşan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST bünyesindeki teknoloji yarışmalarında birçok proje geliştirildiğini hatta ürünlerin prototiplerinin ortaya çıktığını belirterek, T3 Gelişim Merkezi olarak bu ekiplerin prototiplerinin ürüne dönüşmesi noktasında programlar yürüttüklerini söyledi.

TEKNOFEST Girişim Programı'nı ilk kez 2022'de başlattıklarını anımsatan Aksakal, bu yıl üçüncü dönem mezunlarını verdiklerini ve bu girişimlerin "Şampiyonlar Ligi" çadırında ürün ve girişimlerini sergilediklerini ifade etti.

Aksakal, "Bu bir serüven aslında. Belki yarışmalar bu yolculuğun daha başlarıysa, onların girişime dönüşmesi, girişimlerin büyümesi, dünyaya açılması noktasında bir yolculuk var. Bugün bu yolculuğa tanıklık ediyor olacağız hep birlikte inşallah. Bu sunumların öncesinde, geçtiğimiz dönem TEKNOFEST Gelişim Programlarımızdan mezun olan üç girişimcimizle bu sahnede sizlerle deneyim paylaşımı yapacağımız bir panel kurguladık." diye konuştu.

Etkinlik, açılış konuşmasının ardından Aksakal'ın moderatörlüğünde TEKNOFEST Girişimleri Deneyim Paneli ile devam etti.

Panelde Move On Kurucu Ortağı Ömer Faruk Koç, Medroco Kurucu Ortağı Ömer Faruk Şahin ve Markas Teknoloji Kurucu Ortağı Safa Kaya deneyimlerini aktardı.

Panelin ardından girişimler sahnede sunumlarını gerçekleştirdi. ROTA Hızlandırma Programı kapsamında Chargemate, Inopolyme, Loren Games ve Medglanis takımları sunum yaptı.

Ayrıca DENEYAP Girişim Programı kapsamında da Air, Asifin, Maskot, Momentum ve Tonyukuk takımları ve son olarak TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında da Afara Tarım Robotu, Counterfake, Genoride, Renlob, Sowec Enerji ve Stockimg AI ekipleri sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST'te Girişimciler Mezun Oluyor - Son Dakika

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