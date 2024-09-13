TEKNOFEST'te İHA Yarışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST'te İHA Yarışmaları Devam Ediyor

TEKNOFEST\'te İHA Yarışmaları Devam Ediyor

Adana'da düzenlenen İHA yarışmasında gençler, 'Savaşan İHA' ve 'Kamikaze İHA' ile mücadele etti.

13.09.2024 20:47
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Adana'da 2- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nın ikinci gününde uçuşlar gerçekleştirildi.

Kelaynak Havacılık Kulübü'nde "Sabit Kanat" kategorisinde "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevden oluşan yarışmanın ikinci gününde teknik kontrol ve test uçuşları yapıldı.

Yazılımından donanımına kadar tamamı gençler tarafından tasarlanan İHA'lar, müsabaka sırasında aynı anda havada kalarak birbirleri ile mücadele etti.

Gençleri İnsansız Hava Araçları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışma, heyecanlı anlara sahne oldu.

"Günde çift müsabaka olacak"

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk müsabakada 13 takımın yarıştığını söyledi.

Bu takımlardan 11'inin uçuşunu başarıyla tamamladığını belirten Çelik, "Yarından itibaren de gün boyu müsabakalarımız devam edecek. Günde çift müsabaka olacak. Müsabaka sayısında duruma göre artış yapılabilecek. Teknik kontrollerini tamamlamayan ekipler tamamlayarak uçuşa hak kazanacak. Aralarda kontroller ve test uçuşları yapılacak. Savaşan İHA ve Kamikaze İHA olmak üzere iki ana görevimiz var. İki görevi başarıyla yerine getiren takımlarımız dereceye sahip olacaklar." diye konuştu.

Çelik, bu yıl ilk defa hava savunma bölgesinin devreye alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belirli bölgelerde uçuş yapılmasının engellenmesi adına hava savunma bölgeleri ekleniyor. Bunlar tabi ki fiziksel değil, senaryo gereği sanal bölgeler. Koordinatları takımlarla paylaşılıyor ve müsabaka esnasında o bölgeye takımların girmemesi isteniyor. Girdikleri durumda eksi puan yazılıyor ve görev başarısız sayılıyor. İki görevi de başarıyla tamamlayan ekiplerimiz derece almaya hak kazanacaklar."

Kaynak: AA

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