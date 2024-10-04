TEKNOFEST'te Yapay Zeka Destekli Golf Aracı İlgi Gördü - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST'te Yapay Zeka Destekli Golf Aracı İlgi Gördü

TEKNOFEST\'te Yapay Zeka Destekli Golf Aracı İlgi Gördü

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te yapay zeka destekli elektrikli golf aracı firmalardan ilgi topladı.

04.10.2024 11:50
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergilenen yapay zeka destekli elektrikli golf aracı, firmalardan rağbet görüyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda üçüncü gününde sürüyor.

Festival kapsamında tanıtılan projeler arasında, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren AKY Teknoloji'nin ürettiği elektrikli golf aracı da yer alıyor.

Otonom sürüş özelliğine sahip araç, yapay zeka desteği sayesinde uzaktan kumandayla da kontrol edilebiliyor.

Seri üretime geçilmesiyle pazarlanmasına başlanan araç, farklı sektörlerden firmaların temsilcileri ile festival ziyaretçileri tarafından yakından inceleniyor.

"Yerli ve milli ekipmanlar kullandık"

AKY Teknoloji Elektrik ve Otomasyon Direktörü Murat Öngören, AA muhabirine, makine ve ekipman transferinde yaşadıkları zorlukları aşmak için tasarladıkları ürünün yapay zeka destekli araca dönüştüğünü söyledi.

AR-GE çalışmalarına değinen Öngören, "İlk başta tamamen yerli ve milli ekipmanlar kullanıp yazılımını kendimiz geliştirdiğimiz yarı otonom bir araç haline getirdik. Daha sonra bu aracı tam otonoma dönüştürmek için 2 ve 3 boyutlu lidar sensörler ekledik. Alan tarayıcılar, şerit takibi ve kameralar ilave ettik. Aracın yolda kalma durumuna karşı kontrol merkezi yaptık ve uzaktan müdahaleyle kontrol edilebilir hale getirdik." diye konuştu.

"Firmalardan çok güzel dönüşler alıyoruz"

Öngören, ürüne olan ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Satışlarımız beklediğimizden hızlı ilerliyor. Çok fazla rağbet görüyoruz. Özellikle otonom ve uzaktan sürüşü tanıttığımızdan beri firmalardan çok güzel dönüşler alıyoruz. Ürünü geliştirmek için çaba gösteriyoruz. Geri dönüşler bizi çok heyecanlandırıyor. TEKNOFEST beklediğimizden çok daha güzel geçiyor. Araç otonom şekilde festival alanında dolaştığında insanların çok ilgisini çekiyor. Kimisi fotoğraf çekip araca binmek istiyor, kimisi de durup durmayacağını kontrol etmek için aracın önünde atlıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST'te Yapay Zeka Destekli Golf Aracı İlgi Gördü - Son Dakika

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