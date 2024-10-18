Teknopark İstanbul'da Yeni Ofis Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

Teknopark İstanbul'da Yeni Ofis Başvuruları Başladı

Teknopark İstanbul, yeni ofis alanları için başvuru sürecini başlattı. Daha fazla AR-GE firması yer alacak.

18.10.2024 17:49
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Teknopark İstanbul'da daha çok sayıda teknoloji firmasına yer açmak üzere geliştirilen yeni ofisler için başvurular başladı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, güçlü altyapısı, stratejik konumu, sosyal olanakları ve uluslararası standartlarda ödüllü mimarisiyle lider teknoloji geliştirme merkezi olan Teknopark İstanbul'un yerleşkesinde daha çok sayıda teknoloji firmasının yer almasına yönelik geliştirmeler tamamlandı.

AR-GE firmalarının çeşitli mekansal ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde esnek tasarım ilkeleri doğrultusunda planlanan yeni ofisler için başvuru süreci başladı. Kiralamalarda, tam kat, yarım kat ve küçük metrekareli ofisler ile paylaşımlı masaların bulunduğu ortak çalışma alanı (co-working) seçenekleri sunuluyor.

Başta savunma sanayisi olmak üzere güvenlik, yazılım, robotik sistemler, yapay zeka, sağlık, biyoteknoloji, enerji, siber güvenlik, havacılık, uzay, ulaştırma ve finansal teknolojiler gibi stratejik alanlarda Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak milli teknoloji üretiminin artırılması için girişimcileri destekleyen Teknopark İstanbul, geliştirilen yeni alanlarda daha çok AR-GE firmasına kapılarını açacak.

Toplam 350 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Teknopark İstanbul'un çatısı altındaki firmalar, global bağlantılara sahip güçlü ekosistemin yanı sıra sektörel ve akademik işbirliği fırsatlarından da yararlanabilecek.

Akıllı bina uygulamaları, Leed Gold sertifikası ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan çevre dostu kampüste, açık kapalı otopark, konferans salonu ve toplantı salonları, yeme-içme alanları, kapalı yüzme havuzu, tenis kortları, market, matbaa, kuru temizleme, fitness ve konaklama imkanları bulunuyor.

Açıklamaya göre ayrıca 2010 yılında faaliyetlerine başlayan Teknopark İstanbul'da, 483 firma ve 10 bin 305 AR-GE mühendisi, yerli sanayii gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yürütülüyor. Bugüne kadar Teknopark İstanbul çatısı altında 3 bin 680 milli proje üretilerek Türkiye'ye kazandırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Teknopark İstanbul'da Yeni Ofis Başvuruları Başladı - Son Dakika

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