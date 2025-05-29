Teknosa 25. Yılını Kutladı

TEKNOSA, 25 yıllık başarı hikayesini Perakende Günleri'nde katılımcılarla paylaştı. Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, Bağımsız YK Üyesi Selen Kocabaş moderatörlüğünde şirketin 25 yılda teknoloji tutkunlarına yaşattığı deneyimi ve organize teknoloji perakendesine kazandırdıklarını aktardı.

'Herkes için Teknoloji' mottosuyla 2000 yılında kurulan Teknosa, 25'inci kuruluş yılında Perakende Günleri'ne katılarak, başarı hikayesini ve teknoloji perakendesine kattığı değeri sektör paydaşlarıyla buluşturdu. Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, Bağımsız YK Üyesi Selen Kocabaş moderatörlüğünde şirketin 25 yıllık kilometre taşlarını değerlendirdi.

'YENİLİKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Sitare Sezgin, 25 yıldır teknolojiyi daha erişilebilir ve yaygın hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Teknosa kurulana kadar ülkemizde organize teknoloji perakendeciliği diye bir kavram yoktu. Farklı teknoloji ürün çeşitlerini bir arada bulunduran bir mağaza da yoktu. Türkiye'yi teknoloji marketi konseptiyle tanıştıran ilk markayız. Bu açıdan organize perakendenin gelişimine de öncülük eden bir yanımız var. 2000 yılında 3 ilde sadece 5 mağaza ve 163 çalışanla başlayan yolculuğumuzda şimdi yaygın mağaza ağımız ve 3 bin çalışanımızla sektörümüzde ilklere, yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

'BİLGE'NİN AKTİF KULLANIM ORANI YÜZDE 80'E ULAŞTI'

Son yıllarda özellikle yapay zeka alanına önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Sezgin, şöyle devam etti:

"Müşteri hizmetlerinde verimlilik ve kaliteyi artırmak için AI destekli chatbotlarımızı Şubat 2024 tarihinde devreye aldık. Otomatik NPS aramaları ile müşteri memnuniyetini ölçerken, AI destekli konuşma analizi sayesinde çağrıların kalitesini ve içeriğini değerlendirebiliyoruz. Önceden yüzde 5'i manuel olarak analiz edilen çağrılar, AI sayesinde artık yüzde 100 kapsama alanına ulaştı. Satış ekiplerimiz için 2024'te 'Bilge' adlı yapay zeka destekli satış danışmanı asistanını devreye aldık. Bilge'nin aktif kullanım oranı yüzde 80'e ulaştı, yani satış gücümüzün yüzde 80'i Bilge'yi 7 günün en az 4'ünde aktif olarak kullanıyor."

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kırmız çizgileri olduğunu söyleyen Sezgin, "Şirketimizde sürdürülebilir, eşit ve adil yetenek yönetimi planlamaları yapıyoruz. Yönetim Kurulu'nda kadın temsiliyet oranımız yüzde 50'ye yükseldi. Genel Müdürlük'teki yöneticilerimizin yüzde 52'si ve orta kademe yöneticilerimizin yüzde 41'i kadın çalışanlardan oluşuyor. Merkez kadın çalışan oranımız da yüzde 54,4'e ulaştı. Hayallerimden biri cinsiyet eşitliğinde parmakla gösterilen, karbonsuzlaşma konusunda yol kat etmiş ve döngüsel ekonomiye adını yazdıran bir markaya liderlik etmek. Topluma katkı sağlamak ve sürdürülebilirlik her zaman işimizin merkezinde olmaya devam edecek" diye konuştu.