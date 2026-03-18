Telegram'a Erişim Engeli Gündemde - Son Dakika
Telegram'a Erişim Engeli Gündemde

18.03.2026 20:36
Rusya, Telegram'ın yasaları ihlal ettiğini duyurdu, erişim engeli gündeme geldi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkenin en popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Telegram'ın yasaları ihlal etmeye devam ettiği açıklamasında bulundu.

Roskomnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yasaklanması gündeme gelen Telegram'a ilişkin değerlendirmeye yer verildi.

Telegram'ın Rus yasalarına aykırı hareket ettiğine işaret edilen açıklamada, "Roskomnadzor, Telegram mesajlaşma uygulamasının yönetim kadrosunun Rus mevzuatını ihlal ettiğini tespit etmeye devam etmektedir." ifadesi yer aldı.

Rusya'da ülkenin en popüler uygulamalarından Telegram'a erişimde zaman zaman sorunlar yaşanırken, Rus basınındaki haberlerde, uygulamaya yakın zamanda erişim engeli getirileceği iddia ediliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Telegram'da bulunan çok sayıda içeriğin, Rusya açısından tehdit yaratabileceğini söylemişti.

Devlet destekli Rossiyskaya Gazeta'da yer alan haberde, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'a yönelik soruşturma başlattığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Moskova, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Telegram'a Erişim Engeli Gündemde - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
FED, faizi sabit bıraktıa
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
SON DAKİKA: Telegram'a Erişim Engeli Gündemde - Son Dakika
