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Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'da son dönemlerde yüzler pek gülmüyor. Zira şirket, yıllık olarak araç teslimatlarında 2020'den bu yana ilk defa düşüş bildirdi. Buna göre Tesla, işten çıkarma yoluna gidecek gibi görünüyor. İşte ayrıntılar…

Tesla, binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

Geçen sene Tesla, elektrikli araç sektöründeki liderliğini en büyük rakibi olan Çinli BYD'ye kaptırdı. BYD, 3.02 milyon araç üreterek büyük bir başarıya imza attı. Tesla ise 1.81 milyon üretimle geride kaldı. Elon Musk'ın CEO koltuğunda oturduğu şirket, BYD ile birlikte birçok Çinli üreticinin fiyat rekabeti karşısında zorlu bir dönemden de geçti. Bu nedenle ciddi bir gerileme yaşadı.

Tesla, dört senenin ardından ilk kez yıllık olarak daha az araç sattı. Bu da yatırımcıların şirkete olan güvenini etkiledi. Görünen firma, gerileme yaşadığı için küçülmeye gidiyor. Öyle ki Tesla, global iş gücünün yüzde 10'dan fazlasını işten çıkarmayı planlıyor. Bu, toplam 140 bin 473 çalışandan en az 14 bin kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor.

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İşten çıkarmanın Tesla'nın hangi birimlerini etkileyeceği şimdilik bilinmiyor. Şirket CEO'su Elon Musk böyle bir karar aldıkları için üzgün olduklarını ancak bunun yapılması gerektiğini ifade etti. Ünlü iş insanı, böylelikle şirketin daha sıkı, yenilikçi olacağını ve büyüyeceğini düşünüyor.

Tesla, önemli bir gerileme yaşadığı için yaklaşık 25 bin dolar fiyatla satışa sunulması beklenen bütçe dostu Tesla Model 2 aracı üretmekten de vazgeçti. Bunun yerine son dönemlerde çok konuşulan Robotaxi üzerinde yoğunlaşacak.

Tesla, atacağı adımlar ile mevcut durumunu değiştirebilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Tesla, geri toparlayabilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.