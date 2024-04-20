Tesla Model 3 Performance Özellikleri ve Sızıntılar

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Gündemden düşmeyen şirketlerden Tesla, bu sefer de yeni Model 3 Performance modelinin özellikleri hakkındaki yeni sızıntıyla gündem oldu. Buna göre, aracın beygir gücü 500'ün üzerinde olacak. Böylece modelin kendi segmentinde oldukça başarılı bir sürüş performansı vaat edeceği konuşuluyor.

Ayrıca yeni nesil bir adaptif sönümleme sistemine sahip olacak araç, sürücünün süspansiyon sertliğini kendi isteğine göre ayarlamasına imkan tanıyacak. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Tesla Model 3 Performance özellikleri ile gündem oldu

Ek olarak, Model 3 Performance'ın yeni nesil bir Track Mode yazılımı bulunduracağı söyleniyor. Bu yazılım sayesinde kullanıcılar yol tutuş ayarını ve fren sistemini kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilecekler. Böylelikle sürüş deneyiminde gözle görülür bir iyileştirme yaşanması bekleniyor. Aracın frenlerinin de büyük oranda yenilendiği, yeni pedalların da daha güvenli bir hissiyat vereceği öne sürülüyor.

Aracın eskisine göre daha sportif çizgiler ve karbon fiber bir spoiler ile birlikte geleceği iddia edildi. Otomobilin iç tasarımının da yeniden elden geçirileceği ve özellikle koltukların çok daha konforlu bir deneyim sunacağı düşünülüyor. Şimdiden büyük bir merakla beklenen modelin, iyi bir satış başarısı yakalaması umuluyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını temenni ediyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla yeni nesil elektrik araçları ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Tesla marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.