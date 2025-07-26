Tesla Model Y'ye ÖTV darbesi! Yeni fiyatlar dudak uçuklattı - Son Dakika
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Teknoloji

Tesla Model Y'ye ÖTV darbesi! Yeni fiyatlar dudak uçuklattı

Tesla Model Y\'ye ÖTV darbesi! Yeni fiyatlar dudak uçuklattı
26.07.2025 11:52  Güncelleme: 12:13
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Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının artırılmasıyla elektrikli araç fiyatları zamlandı. Vergi üzerine Tesla da Model Y'ye zam yaptı. Buna göre en ucuz Tesla Model Y fiyatı 2.241.000 TL oldu. İşte güncel Tesla Model Y fiyatları...

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'de satışta olan Model Y serisinin fiyatlarını, güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına göre yeniden düzenledi. Yeni fiyatlar, 28 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30 itibarıyla geçerli olacak. Temmuz ayı envanter listelemeleri 31 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.

Tesla Model Y'ye ÖTV darbesi! Yeni fiyatlar dudak uçuklattı

Tesla'nın Türkiye resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, yeni başlangıç fiyatları şu şekilde belirlendi:

Model Y SR RWD: 2.241.000 TL (%25 ÖTV)

Model Y LR RWD: 3.225.240 TL (%55 ÖTV)

Model Y LR AWD: 3.998.400 TL (%75 ÖTV)

Tesla Türkiye, yeni fiyatların ÖTV dilimlerine göre şekillendirildiğini vurgularken, pazartesi günü saat 18.30'da başlayacak listelemelerle birlikte araçların yeniden satışa sunulacağını duyurdu.

Tesla Model Y'ye ÖTV darbesi! Yeni fiyatlar dudak uçuklattı

MODEL Y LR AWD FİYATI 4 MİLYON TL'YE YAKLAŞTI

Model Y SR versiyonunun fiyatı, ÖTV oranının %25'e yükselmesiyle birlikte 2.120.685 TL'ye çıkmıştı. Ancak Tesla'nın güncelleme kararıyla bu modele 120 bin TL zam geldi ve yeni fiyat 2.241.000 TL oldu.

Diğer yandan, Model Y LR versiyonunda ilk aşamada olumlu bir tablo bekleniyordu. Bu modelin ÖTV oranı %40'tan %25'e çekilmişti ve fiyatının yaklaşık 2.4 milyon TL'ye düşmesi bekleniyordu. Ancak yapılan zam ve vergi dilimindeki yeniden güncelleme sonrası Model Y LR'nin fiyatı 3 milyon TL'yi aştı.

Yeni ÖTV düzenlemesi, özellikle uzun menzilli ve dört çeker versiyonlarda ciddi fiyat artışlarını beraberinde getiriyor. Elektrikli araç almayı düşünen tüketicilerin, envanter ve kampanya tarihlerine dikkat etmesi önem taşıyor.

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Son Dakika Teknoloji Tesla Model Y'ye ÖTV darbesi! Yeni fiyatlar dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • poyraz can:
    ülkenin içinden geçiyor akp hükümeti, aç daha aç zengin daha zengin oluyor. 5 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    yaparsan terör ittifakı yapar meeee meeeee 2 0 Yanıtla
  • Apple User:
    alan yoksa seveyim satanı… 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tesla Model Y'ye ÖTV darbesi! Yeni fiyatlar dudak uçuklattı - Son Dakika
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