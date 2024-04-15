Tesla\'nın Hindistan\'daki elektrikli otomobil tesisi planlarına Çin\'den endişe

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Çin kaynaklı haberlere göre, Tesla'nın Hindistan'da bir elektrikli otomobil tesisi kurma planları, 'hazırlıksız ve olgunlaşmamış' olarak nitelendirilen Hindistan pazarında başarılı olamayabilir. Global Times'ın raporuna göre, bu adımın Tesla için akıllıca bir hamle olmadığı vurgulanıyor.

Tesla'nın Hindistan piyasasına girişinde Çin'in endişeleri artıyor!

Tesla CEO'su Elon Musk, bu ayın sonlarında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmek üzere Hindistan'a gelmeyi planlıyor. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Modi ile olan buluşmasını dört gözle beklediğini ifade etmişti. Geçtiğimiz yıl New York'ta Modi ile yapılan bir toplantı sonrası Musk, Tesla'nın "insanlık dışı bir hızla" Hindistan'da olacağına dair güvence vermişti.

Tesla'nın Hindistan'daki bu büyük adımı, en az 2-3 milyar dolarlık bir yatırımla giriş seviyesi elektrikli araçlar üretecek bir fabrika kurmayı içeriyor. Ancak, Hindistan'ın elektrikli otomobil pazarı büyümekte olmasına rağmen, toplam yolcu araç satışları içindeki elektrikli otomobil oranı 2023'te yalnızca yüzde 2.3 olarak gerçekleşmiş.

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Ayrıca, Hindistan'da kamu şarj altyapısının eksikliği, güç kesintileri ve enerji üretimi için kömür madenciliğinin genişletilmesi gibi faktörler, Tesla'nın karşılaşabileceği başlıca engeller arasında yer alıyor. Çin, Tesla'nın Hindistan'daki olası başarısızlığına yönelik endişelerini dile getiriyor.

Tesla Giga Shanghai'nin önemli üretim kapasitesiyle dikkat çeken Çin, Tesla'nın Hindistan'da benzer bir başarı gösterip gösteremeyeceğini sorguluyor. Hindistan hükümeti, Tesla'nın talepleri doğrultusunda yeni bir elektrikli araç politikası onayladı ve bu, Tesla'nın Hindistan'da yerel üretim yapmaya başlaması için önemli bir adım olarak görülüyor.

Hindistan'ın Tesla'yı ağırlamaya yönelik bu adımları, bölgesel işbirliklerini güçlendirme ve üretim gelişimini daha pragmatik bir tutumla teşvik etme konusunda daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemesi gerektiği belirtiliyor.

Tesla'nın Hindistan pazarındaki potansiyel iniş ve çıkışları, küresel elektrikli otomobil endüstrisini nasıl etkileyecek? Elon Musk'ın Hindistan ziyareti ve bu büyük yatırım planı, Hindistan'da elektrikli otomobiller ve genel otomobil pazarını nasıl dönüştürebilir? Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.