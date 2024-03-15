Tesla, bir süredir uygun fiyatlı elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışıyor. Avrupa için Gigafactory Berlin ve Amerika için Gigafactory Texas'ta üretilmesi beklenen araçtan şaşırtan haber geldi. Bir yatırım bankasının analistleri, 25 bin dolarlık Tesla modelinin gecikeceğini düşünüyor.
Bütçe dostu Tesla 2027'ye kalmış olabilir
Tesla CEO'su Elon Musk, uygun fiyatlı otomobilin üretimine 2025'in sonlarında başlanacağını söylemişti. Ancak Tesla'nın yeni Gigafactory Texas tesisini gezdikten sonra Evercore analistleri bunun mümkün olmadığını düşünmeye başladı.
Analistler, uygun fiyatlı otomobilin seri üretime en erken 2027'de girebileceğine inanıyor. Yani şirketin 25 bin dolar seviyesinde olması beklenen aracını piyasaya sürme planları, beklenenden daha uzun sürebilir.
132123132
Evercore analisti Chris McNally, 2026'da başlayacak üretim için en iyi senaryonun 500 bin araç civarında olacağını belirtti. Bu rakam, Wall Street analistlerinin uygun fiyatlı otomobil için öngördüğü rakamın neredeyse yarısı.
McNally, Tesla'nın gerçek üretimlere ise 2027'de başlayabileceğini söyledi. Analiste göre, uygun fiyatlı elektrikli araçtan elde edilecek gerçek büyüme için en az üç yıl daha beklememiz gerekiyor.
Ancak tüm analistler bu şekilde düşünmüyor. Tesla'nın en büyük yatırımcılarından Wedbush, yavaş büyümeye rağmen 2024'te 2 milyondan fazla araç teslimatı yapılacağını düşünüyor. Bu da Tesla'nın 25 bin dolarlık elektrikli otomobili planlarına uyuyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Tesla'nın uygun fiyatlı otomobil projesi gecikebilir - Son Dakika
Çankırı il merkezinde bir teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası değiştirildikten sonra aniden patladı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, Türkiye'deki konutlardaki beton kalitesinin düşük olması ve yapıların düzensiz taşıyıcı sistemine sahip olmasının, depreme karşı yeni güçlendirme teknolojilerinin kullanılmasını engellediğini belirtti. Bal, Japonya'da depreme dirençli yapılar konusunda geliştirilen projelerden faydalanmanın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin depreme dirençli hale gelmesi için çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti. Bir inşaat ve danışmanlık firmasının genel müdürü olan Taner Atıcı ise Japonya'da uygulanan yenilikçi yapısal güçlendirme metotlarını Türkiye'ye getirerek alternatif çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi.
Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali'ndeki VVER-1200 tipi reaktöre sahip 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeline ilk beton döküldü. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer enerjinin payını yüzde 25'e yükseltme hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Dünyanın en büyük işlemcisi WSE-3 tanıtıldı. Rekoru tazeleyen Cerebras, WSE-3 yapay zeka işlemcisi ile performansı ise ikiye katladı.
Black Mirror dizisinin 7. sezonu 2025 yılında yayınlanacak. Yeni sezon 6 bölümden oluşacak ve çekimlerine başlandı. Ayrıca, 4. sezonun ilk bölümü USS Callister'ın devamı niteliğinde bir bölüm de yer alacak.
Kocaeli'de düzenlenen 'Ben de Çevrim İçiyim' programıyla 65 yaş üstü vatandaşlar, dijital dünya ile tanışarak üniversiteli oldu. Program sayesinde yaşlılar, dijital ahbaplarıyla birlikte ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları kullanmayı öğrendi.
Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'nın ikinci toplantısı, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Doğu'da elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, çetin kış şartlarına karşı önlem almak amacıyla personeline çığda arama ve kurtarma eğitimi verdi. 30 kişilik ekibin katıldığı eğitim, teorik, saha uygulaması ve tatbikat olmak üzere 3 aşamada tamamlandı. Eğitimde çığ bilgisi, beslenme ve barınma, ilk yardım, arama ve kurtarma teknikleri gibi konular ele alındı. Eğitimin sonunda ise senaryo gereği çığ altında kalan bir ekibin kurtarılması tatbikatı gerçekleştirildi.
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yapay zekayı besleyen verinin doğruluğunun önemine dikkat çekerek, yapay zekanın haberlerin sonuçlarını etkileyebileceğini vurguladı. Adıgüzel, yapay zekanın kullanımının gazetecilikte fırsatlar ve tehditler getirdiğini belirtti. Ayrıca, yanlış veri kullanımının yapay zekayı dezenformasyon üreticisine dönüştürebileceğini ifade etti. Haberlerin uluslararası ajanslardan çekilerek hazırlanması gerektiğini ve bu ajansların dezenformasyona açık kapı bıraktığını da sözlerine ekledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?