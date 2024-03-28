Tesla, tüm kullanıcılarına 1 aylık otonom sürüş hediye ediyor!

Tesla denince akla ilk ne geliyor? Hayır, hayır Nikola Tesla dışında. Evet doğru cevap: Elektrikli otomobiller ve otonom sürüş. Özellikle Amerikalı içerik üreticilerinde sıkça gördüğümüz otonom sürüşle ilgili sevindirici ancak bir yandan da üzücü bir haber geldi. Tesla tam otonom sürüşü tüm müşterileri için 1 aylığına hediye ediyor. Ancak belirlenmiş bazı bölgelerde geçerli olmak üzere. İşte konuyla ilgili detaylar…
Tesla otonom sürüşü tüm kullanıcılarına 1 aylığına hediye ediyor! Ama…
Tesla'nın ütopik patronu Elon Musk, Twitter yani X platformu üzerinden yaptığı bir açıklamada güzel bir haber verdi. Bu haber belki bu kadar basit bir dille verilmemeliydi belki burası biraz tartışmaya açık bir konu ancak haber gerçekten sevindirici. Twitter'da yapılan paylaşıma göre Musk, tüm Tesla sahiplerine otonom sürüş özelliğini 1 aylığına hediye ediyor.
Sadece Amerika'da yaşayan kullanıcılarını mutlu eden paylaşıma göre Amerika'da bulunan tüm Tesla sahiplerine otonom sürüş özelliği 1 ay için hediye edilecek. Ayrıca bu hediye otonom sürüş paketi sadece yeni satın alımlar için değil araçlarını yetkili marka servislerine getiren eski müşteriler için de geçerli. Eğer Amerika'da yaşıyorsanız ve bir Tesla sahibiyseniz ilk iş olarak en yakın Tesla servisine başvurun.
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Bahsi geçen hediye kampanyası bir bakıma "öğretici" bir öneme de sahip. Zira geçtiğimiz haftalarda Tesla, 2 milyon adet otomobili "otonom sürüş yazılımındaki bir hata" sebebiyle servislerine çağırdı. Ardından araçlara yeni güncellemeler yapıldı.
Bu yeni güncellemeye göre artık Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından tespit edilen "otonom sürüş sırasında ellerin direksiyonda durmaması" ile ilgili güvenlik zafiyetleri giderildi. Ayrıca otomobiller bu tarz sürücü hatalarında otonom sürüşü geçici olarak devre dışı bırakma yazılımına da sahip oldu.
Peki siz otonom sürüş yazılımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın! Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olabilirsiniz…
Son Dakika › Teknoloji › Tesla, tüm kullanıcılarına 1 aylık otonom sürüş hediye ediyor! - Son Dakika
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