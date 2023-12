The Day Before Kodları Kara Borsada Satılıyor

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve yayınlanmasıyla birlikte Steam'in en kötü oyunlarından biri olan olaylı The Day Before, bildiğiniz gibi Steam'den kaldırıldı. Ancak ortaya şaşırtıcı bir bilgi çıktı: Oyunun kodları, kara borsada satılıyor!

The Day Before kodları, 300 dolardan satışta

Yeni çıkan bir habere göre, bu kod siteleri oyunun satıştan kaldırılmasından faydalanarak 233 ila 304 dolar arasında, orijinal maliyetinden birkaç kat daha fazla fiyat etiketiyle oyunu satmaya başlamış.

Oyun, kısa sürede oyun tarihinin en kötü oyunlarından biri haline geldi. Benzer bir olay, Hideo Kojima'nın sadece demosu yayınlan Silent Hill P.T'de yaşanmıştı. O zaman da insanlar, oyunun oynanabilir demosunun kodlarını eBay'den absürt fiyatlarla satışa sunmuştu.

The Day Before şimdiden bir koleksiyon ürünü haline gelmiş durumda. Ne olursa olsun oyuncular, bu aşırı fiyatlandırmaya bir hayli tepkili zira oyunun kodunu satın alsanız bile sunucuları kapalı olduğundan ötürü oynayamıyorsunuz.

Genellikle yetkisiz oyun satıcıları olarak faaliyet gösteren kod siteleri, bu tarz uygulamaları nedeniyle incelemeye tabi tutuldu. Oyuncuları, potansiyel olarak sınırlı ömrü olan bir oyun için böyle bir ücret ödemek zorunda bırakmak etik bir davranış değil.

The Day Before, sadece birkaç gün önce Steam'de erken erişimde yayınlandı ancak platformdan hızla kaldırıldı. Fntastic tarafından geliştirilen oyun, ilk halinde bile oyunu kıran hatalar da dahil olmak üzere önemli sorunlarla karşılaştı. Felaketle sonuçlanan çıkışının ardından Fntastic, mali başarısızlık ve oyunun gelişimini sürdürecek fon eksikliğini gerekçe göstererek stüdyonun kapatıldığını duyurdu.

