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The Day Before Kodları Kara Borsada Satılıyor

Steam'den kaldırılan The Day Before oyununun kodları, kara borsada 300 dolardan satışa sunuldu. Oyun, hatalar ve sorunlar nedeniyle kötü bir çıkış yapmıştı.

The Day Before Kodları Kara Borsada Satılıyor
21.12.2023 - 11:13,
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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve yayınlanmasıyla birlikte Steam'in en kötü oyunlarından biri olan olaylı The Day Before, bildiğiniz gibi Steam'den kaldırıldı. Ancak ortaya şaşırtıcı bir bilgi çıktı: Oyunun kodları, kara borsada satılıyor!

The Day Before kodları, 300 dolardan satışta

Yeni çıkan bir habere göre, bu kod siteleri oyunun satıştan kaldırılmasından faydalanarak 233 ila 304 dolar arasında, orijinal maliyetinden birkaç kat daha fazla fiyat etiketiyle oyunu satmaya başlamış.

The Day Before Kodları Kara Borsada Satılıyor

Oyun, kısa sürede oyun tarihinin en kötü oyunlarından biri haline geldi. Benzer bir olay, Hideo Kojima'nın sadece demosu yayınlan Silent Hill P.T'de yaşanmıştı. O zaman da insanlar, oyunun oynanabilir demosunun kodlarını eBay'den absürt fiyatlarla satışa sunmuştu.

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The Day Before şimdiden bir koleksiyon ürünü haline gelmiş durumda. Ne olursa olsun oyuncular, bu aşırı fiyatlandırmaya bir hayli tepkili zira oyunun kodunu satın alsanız bile sunucuları kapalı olduğundan ötürü oynayamıyorsunuz.

Genellikle yetkisiz oyun satıcıları olarak faaliyet gösteren kod siteleri, bu tarz uygulamaları nedeniyle incelemeye tabi tutuldu. Oyuncuları, potansiyel olarak sınırlı ömrü olan bir oyun için böyle bir ücret ödemek zorunda bırakmak etik bir davranış değil.

The Day Before Kodları Kara Borsada Satılıyor

The Day Before, sadece birkaç gün önce Steam'de erken erişimde yayınlandı ancak platformdan hızla kaldırıldı. Fntastic tarafından geliştirilen oyun, ilk halinde bile oyunu kıran hatalar da dahil olmak üzere önemli sorunlarla karşılaştı. Felaketle sonuçlanan çıkışının ardından Fntastic, mali başarısızlık ve oyunun gelişimini sürdürecek fon eksikliğini gerekçe göstererek stüdyonun kapatıldığını duyurdu.

Siz oyunu almış mıydınız? Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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