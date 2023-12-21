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The Finals geliştiricisinden hile problemine açıklama! - Son Dakika
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The Finals geliştiricisinden hile problemine açıklama!

Embark Studios, The Finals oyununda artan hilelerle ilgili bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ancak teknik bir sorunun engelleme çalışmalarını yavaşlattığı belirtildi.

The Finals geliştiricisinden hile problemine açıklama!
21.12.2023 - 09:14,
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Son yıllarda FPS türünde birçok oyunun piyasaya sürülmesiyle birlikte Counter-Strike 2, VALORANT ve Fortnite'ın zirvede olduğu bu alanda rekabet giderek arttı. Yeni oyunların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, hile yazılımları. Son olarak geçtiğimiz haftalarda ücretsiz olarak piyasaya sürülen The Finals da aynı sorunla karşı karşıya. Birkaç gündür artan şikayetler üzerine oyunun geliştiricisi olan Embark Studios tarafından açıklama geldi.

The Finals geliştiricisinden hile problemine yönelik açıklama!

Erken erişim sürecinin ardından 7 Aralık'ta çıkış yapan The Finals, Call of Duty'yi bile geçti ve geliştirici firmada yüzleri güldürmeyi başardı. Fakat son zamanlarda artan şikayetler, şirketi biraz uğraştıracak gibi görünüyor.

Oyuncular tarafından yapılan değerlendirmelere göre son günlerde The Finals hilecileri oldukça artış gösterdi. Oyuncu toplulukları, hile yapan kullanıcıların Mandarin Çincesi dilinde isimler kullandığı gerekçesiyle oyunun Çin için kapatılmasını istedi. Bu öneri, birçok kullanıcı tarafından mantıksız bir çözüm olarak bulundu. Tartışmaların artması üzerine Embark Studios ise söz konusu bu oyuncuların gerçekten Çinli olmadığını açıkladı. Bununla beraber beklenen duyuru da geldi.

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Embark Studios, resmi Discord sunucuları üzerinden hilelerin artması üzerine hile yazılımlarını engelleyecek bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Fakat aktarılanlara göre oyundaki teknik bir sorun, hilecileri engelleme çalışmalarını yavaşlatıyor. Geliştirici ekip, bu sorunu da yakında çözeceklerini açıkladı.

Söz konusu bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair bir tarih verilmedi. Fakat yapılan açıklama doğrultusunda yakın zamanda sunulacağını söyleyebilmek mümkün. Sonuç olarak şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

The Finals geliştiricisinden hile problemine açıklama!

The Finals, şu anda Counter-Strike 2'yi geçebilmiş değil. Oyuncu sayısı bakımından aralarında önemli bir fark olsa da sıralamada ikisinin de adını görüyoruz. The Finals, sorunların çözülmesiyle birlikte rekabeti daha da artırabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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