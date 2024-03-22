Oyun dünyasının en ikonik ve sevilen simülasyon serilerinden biri olarak bilinen The Sims oyuncuların kendi karakterlerini oluşturup bir yaşam simülasyonu deneyimlemelerini sağlıyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre The Sims filmi geliyor!
The Sims filmi yapımında Margot Robbie yer alacak
Sevilen oyunun dünyası beyaz perdeye taşınıyor. The Sims filmi yapımında, Loki'nin yaratıcı yönetmeni Kate Herron görev alıyor. Herron, The Sims'in derinliklerine inerek, oyuncuların aşina olduğu deneyimi filme aktarmak için Briony Redman ile birlikte senaryo üzerinde çalışacak. Film, Margot Robbie'nin LuckyChap prodüksiyon şirketi tarafından desteklenecek.
The Sims filmi, EA'nın da katkıda bulunacağı bir iş birliği içeriyor. EA, yaratıcı ve yapım sürecine dahil olacak, ancak tam olarak ne kadar yetkiye sahip olacağı henüz net değil. Bir uyarlama söz konusu olduğunda orijinal işin yapımcılarının uyarlamaya dahil olmadığında, işin değerlendirmeleri olumsuz olabiliyor (bkz. Avatar: The Last Airbender)
The Sims serisi, 2000 yılında piyasaya sürüldüğünden beri milyonlarca oyuncuyu bünyesinde tutmaya devam etti. Seri, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan ve oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bir simülasyon klasiği olarak öne çıktı.
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The Sims filmi, oyununun sadık hayranlarının yanı sıra sinema severlerin de dikkatini çekecek ve sanal dünyanın gerçek dünyayla birleştiği eşsiz bir macerayı sunacak.
Goth ailesinin hikayesini görmemiz mümkün olabilir mi? Sizce filmde Margot Robbie de yer alır mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › The Sims Filmi Geliyor: Başrol Belli Oldu - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanlığı, cep telefonu piyasasını tekelleştirme ve rekabeti yok etme suçlamalarıyla teknoloji devi Apple'a kapsamlı bir dava açtı. Apple, cep telefonu uygulamalarının satıldığı App Store üzerindeki kontrolünü istismar etmek, kullanıcı ve yazılımcıları App Store içine 'kilitlemekle' suçlanıyor. Apple'ın uygulama mağazasında 'tehdit olarak' gördüğü uygulamaları engellemek için yasa dışı adımlar attığı ve rakip uygulamaları 'daha az çekici' sunduğu iddia ediliyor. Suçlamalar arasında platformlar arası uygulamaları kısıtlamak, bulut sistemi üzerinden oynanan oyun ve uygulamaları sınırlamak, Android kullanıcıları ile mesajlaşmayı zorlaştırmak, akıllı saatlerle uyum sorunu ve dijital cüzdan uygulamasını 3. taraflara kısıtlamak gibi başlıklar yer alıyor. Apple ise suçlamaları reddediyor ve iddialara karşı 'güçlü şekilde mücadele edeceğini' söylüyor.
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