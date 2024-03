The Sims Filmi Geliyor: Başrol Belli Oldu

Epic Games Store'dan Ücretsiz Oyunlar: Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve

Epic Games Store, 21-28 Mart tarihleri arasında Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. Call of the Wild: The Angler, geniş bir haritayla dikkat çeken bir balıkçılık simülasyonu oyunu iken, Invincible Presents ise Amazon Prime'da yayınlanan bir animasyon dizisine dayanıyor.