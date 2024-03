TikTok\'un Güvenlik Endişeleri: Veri Toplama, Gizli İzleme ve Beyin Yıkama

The Last of US Part 1, AMD FSR 3 Teknolojisini Desteklemeye Başladı

The Last of US Part 1 oyunu, AMD FSR 3 teknolojisini desteklemeye başladı. Oyuncular, yeni güncelleme ile bu özelliği aktif hale getirebilirler. Ancak yapılan geri dönüşlere göre, AMD FSR 3 aktif hale getirildiğinde grafiklerde bozulmalar meydana gelebiliyor.