TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar - Son Dakika
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Teknoloji

TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar

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Müstehcen videolar, ilginç para-bağış toplama yöntemleri nedeniyle tartışmaların odağına yerleşen TikTok'un Türkiye temsilcileri bir kez daha TBMM'ye davet edilecek.

24.04.2024 12:54  Güncelleme: 13:16
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TikTok'un Türkiye temsilcileri, müstehcen videolar ve ilginç para-bağış toplama yöntemleri nedeniyle bir kez daha Meclis'e davet edilecek. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok temsilcilerinin açıklamalarının tatmin etmediğini belirtti ve halkın, 'Bu TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz' dediğini ifade etti.

"VAATLER YERİNE GETİRİLMEDİ, KIŞKIRTICILIK YAPILIYOR"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, geçen sene aralık ayında Meclis'te dinledikleri TikTok temsilcilerinin Komisyon'a verdikleri cevaplarla uygulamaları arasında farklılıklar olduğunu ve verdikleri vaatleri yerine getirmediklerini belirterek, "TikTok temsilcilerini tekrar Meclis'e çağıracağız." dedi. Yayman, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden önce sosyal medya platformları üzerinden yapılan dezenformasyonlara işaret ederek, bu platformlarda sokak hayvanları, sığınmacılar, ekonomi ve hayat pahalılığı üzerinden bir kışkırtıcılık yapıldığını söyledi.

"HALKIMIZ 'KAPATILMASINI İSTİYORUZ' DİYOR"

Dijital ağların kendi otokontrol mekanizmasının olduğunu ancak bunların yetersiz kaldığını anlatan Yayman "Halkımız bize şunu söylüyor: 'Bu TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz' diyorlar" ifadelerini kullandı.

TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar

"DİĞER ÜLKELERDE UYUP, TÜRKİYE'DE NEDEN UYMUYORSUNUZ?"

TikTok temsilcilerine seslenen Yayman "Siz, ABD'de, Avrupa'da, dünyanın diğer ülkelerinde bu otokontrol mekanizmalarına uyarken Türkiye'de niye uymuyorsunuz? Burada para, bağış toplama adı altında insanların gayriahlaki tutum içerisine girmesi ne yerli ve milli değerlerimize uygundur ne de evrensel normlara uygundur" ifadelerini kullandı.

Yayman, "Ulaştırma Bakanlığımız ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığımız ile eş güdüm içerisinde bant daraltma, reklam ve ticaret yasağının getirilmesi ile lisans iptaline varan yaptırım imkanları var. Bütün bunları milletimizin talepleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde tekrar bu konuyu daha yoğun ve kapsayıcı bir şekilde ele alacağız." dedi.

"TÜRKİYE'NİN TROL AKLA TESLİM OLMASINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Dezenformasyonla mücadelenin siyaset üstü bir konu olduğunun altını çizen Yayman, bu konuda asla geri adım atmayacaklarını vurguladı. Trol hesaplar konusuna da değinen Yayman, "Meclis'te en çok dile getirilen konu bu, milletvekillerimiz de vatandaşlarımız da bundan şikayetçi. Türkiye'nin bir trol akla teslim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Siyaseti rehin almak isteyen bu trol hesaplarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güvenlik konusunda trol hesaplar tarafından tehdit edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Trol hesaplarla mücadele artık bir ulusal güvenlik sorunudur." değerlendirmesinde bulundu.

TikTok yetkilileri 2\'nci kez TBMM\'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar

Türkiye, Hukuk, Teknoloji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Atilgan: KAPATİN 86 2 Yanıtla
  • Nilay Cift: Hadi inşallah…. 77 2 Yanıtla
  • fatih uçar: çok geç bile kalındı.derhal kapatılmalı.instagram da kısıtlanmalı 66 2 Yanıtla
  • bayram bey: kara para aklamanın, dilenciliğin, yolsuzluk ve fuhuşun ana vatanı olmuş bir uygulama bu, biran önce kaldırılması, kullanıcılarınında acilen psikolojik destek alması gerek. 64 1 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Aile Yapısına En Büyük Zararı Veren Platform. Özgürlük Adı Altında Her Türlü Ahlaksızlığa Artık Son Verilsin 61 1 Yanıtla
  • Emre Aytekin: Sadece tiktok değil biga vb platformların hepsi sadece youtube ve insta kalsın 55 3 Yanıtla
  • Dogan Güneş: Bencede bu çılgınlık kapatılsın birçok insanımız canından oldu tehlikeli yerlerde tıktok çekerken ölümle sonuçlanan kazalar oluyor 46 1 Yanıtla
  • ayhan kından: Abd bile kapatildi diye biliyorum 34 1 Yanıtla
  • Samet Aldemir: kapanmasi lazım çok ahlaksız bir platform 23 1 Yanıtla
  • Resul Bey: demokrasi adı altında teröristi meclise sokup milyonlarca lira adeta dağa gitsin diye ödenek veren aşırı demokrat , özgürlükler adı altında bu gibi şaklabanlıklara aşırı tolerans gösteren bay geniş bir ülkeyiz, sorsan haklar engelleniyor öyle mi? 10 4 Yanıtla

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