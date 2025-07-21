Titra Teknoloji'den Yeni Yerli Seyrüsefer Sistemi: SEYYAH - Son Dakika
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Titra Teknoloji'den Yeni Yerli Seyrüsefer Sistemi: SEYYAH

Titra Teknoloji\'den Yeni Yerli Seyrüsefer Sistemi: SEYYAH
21.07.2025 13:09
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Titra Teknoloji, GPS bağımlılığını azaltan SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi'ni tanıttı.

PASİFİK Teknoloji'nin savunma sanayii teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketi Titra Teknoloji, IDEF kapsamında gerçekleştirdiği lansman serisine devam ediyor. İnsansız helikopter ALPİN-2 ve PARS VTOL sistemlerinin ardından, şimdi de SEYYAH adı verilen Görsel Seyrüsefer Sistemi geliştirdi.

Görsel Seyrüsefer Sistemi olan SEYYAH, Küresel Konumlama Sistemi (GPS) sinyallerinin kısıtlandığı veya tamamen devre dışı bırakıldığı karıştırma (jamming) ve aldatma (spoofing) ortamlarında görev yapan hava araçlarına otopilotun yüksek doğrulukta ihtiyaç duyduğu verileri sağlayan bütünleşik bir navigasyon çözümü olarak geliştirildi. Bulut altı İHA sınıfı için özel olarak geliştirilmiş bir versiyon olan SEYYAH, daha yüksek irtifada görev yapan ve daha büyük hava araçlarına, yalnızca sensör seti değiştirilerek hızlı bir şekilde entegre edilebilecek. Geliştirilen algoritmalar ve yazılımlar, farklı platformlarda da herhangi bir değişiklik gerektirmeden çalışmaya devam edecek.

Görsel Seyrüsefer sistemi hakkında konuşan Titra Teknoloji Kurucu Ortağı ve Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez, "Sistem hava aracının üzerine yerleştiriliyor ve içerisindeki optik sistemler ile kalkış anından itibaren hava aracının ihtiyaç duyacağı GPS kaynaklı tüm verileri ve hava aracının kontrolüne ilave destek sağlayacak veriyi görüntü işleme yöntemleri ile üretiyor. Bu çok kritik bir teknoloji. Hava araçları tıpkı kuşlar gibi artık görerek uçuyor denilebilir aslında. Kendi platformlarımızın tamamına entegrasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Bazı sistemlerimiz için bu entegrasyonlar tamamlandı. Bazıları ise halen devam ediyor ve bugüne kadar yaptığımız testlerde çok başarılı bir sistem olduğunu gördük. Bunun yanında bu sistem kompakt yapısı ile tüm insansız hava araçlarına entegre edilebilir. Böylece ülkemizde ne kadar İHA sistemi üreten varsa dışa bağımlı GPS sistemine bağımlı kalmadan da sağlıklı uçuş gerçekleştirebilir" dedi.

Titra Teknoloji mühendislerince geliştirilen sistem, sürü İHA (insansız hava aracı) konseptiyle uyumlu mimarisi sayesinde platformların senkronize görevler gerçekleştirmesini destekliyor. Bu sayede operasyonel sahalarda görev bütünlüğü artıyor, aynı anda birden fazla platformun etkili biçimde kullanılması mümkün hale gelebiliyor.

Küresel Konumlama Uydu Sistemi (GPS); ABD'nin GPS'i, Rusya'nın GLONASS'ı, Çin'in BeiDou'su ve Avrupa'nın Galileo sisteminden oluşuyor. Bu sistem, yer istasyonları ve uydu takımyıldızlarını kapsayan altyapısıyla hava araçlarına ve hava trafik yönetimi operasyonlarına destek sağlayan konum, seyrüsefer ve zamanlama (PNT) bilgilerini sunuyor. Bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Titra Teknoloji tarafından geliştirilen SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi, hem Türkiye'de hem bölgede savunma teknolojileri tarihinde önemli bir kilometre taşı olarak yerini almaya hazırlanıyor.

Milli olarak GPS uydusu için çalışmaların başladığına dair haberler yılın başında duyurulmuştu, bu çalışmalar ve konumlar için farklı RF tabanlı çalışmaları devam ediyor. Ancak RF sinyallerin bulunduğu her ortamda sinyal karıştırma riski de kaçınılmaz hale geliyor. İşte tam bu noktada Titra Teknoloji'nin geliştirdiği SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi, bu zafiyetleri tamamen ortadan kaldıran yerli ve milli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Titra Teknoloji'den Yeni Yerli Seyrüsefer Sistemi: SEYYAH - Son Dakika

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