Türkiye'nin önde gelen otomotiv şirketlerinden Tofaş, 2023 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaştığı belirtilen raporda şirketin Ar-Ge, dijital dönüşüm, mobilite hizmetleri ve çalışanların yetkinlik gelişimi gibi alanlara yaptığı yatırımların altı çizildi. İşte detaylar…
Tofaş, 2023 faaliyet raporunu yayınladı
2023 yılında Tofaş'ın 55. kuruluş yılını kutlayarak 7 milyonuncu aracını ürettiği, ülkemiz otomotiv üretiminin yüzde 16'sını gerçekleştirdiği ve Fiat markasıyla sektör liderliğini 5. yıla taşıdığı belirtiliyor. Ayrıca, Stellantis ile stratejik iş birliğine de değinilerek, bu iş birliğinin iki grubun Türkiye'ye olan güveninin bir göstergesi olduğu kaydediliyor.
Raporda Tofaş'ın sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında ekonomik değer yaratmaya, toplumsal gelişimi desteklemeye ve çevresel, sosyal ve yönetsel performansı iyileştirmeye odaklandığı vurgulanıyor. Tofaş'ın, Egea modeli ile pazar liderliğini sürdürdüğü ve Fiat 500e gibi elektrikli araçlarla elektrifikasyon yolculuğuna başladığı bilgisi paylaşılıyor.
FIAT Egea'yı telefondan nasıl kontrol ettim?
Cengiz Eroldu'nun açıklamalarıyla, Tofaş'ın Ar-Ge ve teknolojik kabiliyetlere büyük önem verdiği, bu alandaki çalışmalarıyla otomotiv sektöründe önemli bir oyuncu olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 2030'a kadar yüzde 50 karbon azaltımı hedefiyle, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine odaklanıldığı ifade ediliyor.
Tofaş, dijital dönüşüm, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı stratejileriyle, otomotiv sektöründeki değişim ve dönüşüme liderlik etmeyi sürdürüyor. Şirketin, gelecekte de Türkiye otomotiv sanayisinin öncü oyuncularından biri olarak pozisyonunu koruması ve sektördeki yeniliklere yön vermeye devam etmesi bekleniyor.
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