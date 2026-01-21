Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle - Son Dakika
Teknoloji

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

21.01.2026 09:57
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, daha geniş kitlelerin erişebileceği uygun fiyatlı T6 modelinin 2027'de piyasaya sürüleceğini açıklarken, bu adımla üretim adetlerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, daha geniş kitlelere hitap edecek uygun fiyatlı yeni Togg modelinin adını ve hedeflenen çıkış tarihini açıkladı. Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Tosyalı, Togg'un üretim rakamlarından yeni model planlarına kadar önemli mesajlar verdi.

YOLLARDAKİ TOGG SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Fuat Tosyalı, Togg'un 2025 yılında 40 bin adet üretim gerçekleştirdiğini ve Türkiye genelinde yollardaki Togg sayısının 100 bini aştığını söyledi. Üretim kapasitesinin artırılacağını belirten Tosyalı, bu yıl için 60 bin adet ve üzerinin hedeflendiğini, 2027 yılının sonunda ise yıllık 100 bin adet üretim seviyesine ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

Fuat Tosyalı

HERKESİN ERİŞEBİLECEĞİ YENİ MODEL GELİYOR

T10X ve T10F modellerinin ardından yeni bir adım atmaya hazırlanan Togg'un, 2027 yılında daha uygun fiyatlı bir modeli piyasaya süreceği açıklandı. Tosyalı, A segmentinde konumlandırılması planlanan bu yeni modelin adının T6 olacağını söyledi. T6X ve T6F isimlerinin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde tescil edilmesi de bu planı doğrulayan detaylar arasında yer aldı.

STRATEJİ DEĞİŞİYOR: ÜRETİM HACMİ ÖN PLANDA

Tosyalı, otomotiv sektöründe sürdürülebilir kârlılığın yüksek üretim hacmiyle mümkün olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda Togg'un, üst segment modellerle marka algısını güçlendirdikten sonra, daha uygun fiyatlı T6 modeliyle üretim adetlerini artırmayı ve ölçek ekonomisine geçmeyi hedeflediğini vurguladı. Yeni modelle birlikte Togg'un daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması amaçlanıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    HAYDİN BAALIM AÇLAR TOG ALMAYA ARABADAN DA AÇIZ MESAJLARI ATMAYA HAZIRMIYIZ 13 14 Yanıtla
    FATİH TEKİN FATİH TEKİN:
    yazdığın her neyse anlaşılmıyor 15 1
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    aferin Şaban ne güzel anlattın 10. 2 1
    FATİH TEKİN FATİH TEKİN:
    Van 13. koğuş 2 0
  • Tuna güler Tuna güler:
    Yine kendi halkımız için en boş, en kalitesiz ve en ucuzu üreteceğiz yani 10 13 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    merak etme en ucuzu bile bmw den sağlamdır. 10 3
  • Apple User Apple User:
    yerli Tog almak tek hayalimdi lakin ithal arabadan bile pahalı satıyorlar mecburen ithal alacağım ama bir milliyetçi vatandaş olarak zoruma gidiyor yerli alamamak 6 0 Yanıtla
  • Osman Osman:
    kendi arabamızı üretiyoruz ama alamıyoruz 5 0 Yanıtla
    00349200 00349200:
    egea bile bizde Bursa da üretiliyor fakat yunanı bulgarı yari fiyatına biniyor. bizdeki sistem yanlış. Azerbaycanda 0 plug-in-hibritler 600 bin TL den , plug-in-hibrit SUV ler de 800 bin TL den başlıyor. 0 0
  • Amado Carrillo Amado Carrillo:
    secim calismalari basladi 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
