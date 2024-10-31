Togg'un yeni rengi belli oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Togg'un yeni rengi belli oldu

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Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi TOGG, yeni rengi Ayder'i açıkladı. Yeni renk, Türkiye'nin doğal güzelliklerini temsil ediyor. Ayder, TOGG'un otomobil pazarındaki iddiasını güçlendirecek gibi görünüyor.

31.10.2024 16:20  Güncelleme: 16:44
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Togg, SUV modeli T10X'in yeni renk seçeneği "Ayder"i paylaştığı videoyla duyurdu. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T10X'in yeni rengi Ayder ile tanışın. Karadeniz'in eşsiz yeşili, doğanın en güzel hali." ifadeleri kullanıldı.

Togg'un yeni rengi belli oldu

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği ilk elektrikli otomobili olan Togg T10X için yeni bir gelişme yaşandı.

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine bir yenisini daha ekledi.

Togg'un yeni rengi belli oldu

Böylece "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olan Togg, "Ayder" ile yeni bir renge kavuştu.

Togg'dan yapılan açıklamada, "T10X'in yeni rengi Ayder ile tanışın. Karadeniz'in eşsiz yeşili, doğanın en güzel hali." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Teknoloji Togg'un yeni rengi belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bulent Cebeci:
    Bu renk petrol yeşili çam yeşili olsa çok daha iyi olurdu... 0 0 Yanıtla
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