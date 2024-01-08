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Togg, yeni sedan modelini CES 2024 fuarında tanıtacak - Son Dakika
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Togg, yeni sedan modelini CES 2024 fuarında tanıtacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yeni elektrikli otomobil modeli olan sedan T10S'i CES 2024 fuarında duyuracak. Modelin özellikleri henüz belli değil, ancak C sınıfı otomobil kategorisinde yer alması bekleniyor. Togg ayrıca fuar kapsamında diğer modellerini ve elektrikli araç teknolojisi ile yazılım uygulamalarını da tanıtacak.

Togg, yeni sedan modelini CES 2024 fuarında tanıtacak
08.01.2024 - 10:28,
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından geliştirilen yeni elektrikli otomobil modeli şimdiden merak uyandırmayı başardı. Önümüzdeki günlerde başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) 2024'te boy gösterecek Togg, sedan olması beklenen yeni modelini bu fuarda duyuracak. ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan yeni sedan hakkında tüm bilinenleri anlattı.

Togg sedan modeli (T10S) neler sunacak?

Togg geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir paylaşımda, beklenen sedan modelinin kamuoyuyla ilk kez CES 2024 fuarında paylaşacaklarını duyurdu. Modelin ismi henüz belli olmasa da, Togg T10S adının kullanılmasının bekleniyor.

İlk SUV modeli T10X'in ardından çıkış yapacak sedan modeli; C sınıfı otomobil kategorisinde yer alacak. Yetkilileri ayrıca satış için henüz resmi tarih vermedi, ancak sektör analistleri 2025 yılında Türkiye pazarına sunulmasını bekliyor.

CES 2024'te tanıtılacak Togg duyuruldu!

Şirketin ayrıca önümüzdeki dönemde XCoupe, Kompakt SUV ve MPV modellerini görücüye çıkarması bekleniyor. Ancak CES 2024 kapsamında T10S'i göreceğiz. CES 2024 fuarında sedan modelinin yanı sıra elektrikli araç teknolojisi, akıllı mobilite çözümleri ve yazılım uygulamalarını da paylaşacak.

4 gün sürecek fuarda Togg'un yanı sıra 50 Türk teknoloji girişimi de yer alacak. 150'den fazla ülkedeki 1200'den fazla teknoloji şirketinin yer alması beklenen fuarı, ShiftDelete.Net ekibi olarak yakından takip edeceğiz.

T10#CES2024#DoğuştanElektrikli#DoğuştanAkıllı #DoğuştanDijital#DoğuştanTemiz#ReDefineMobility#Togg pic.twitter.com/adTprvVbNq

— Togg (@Togg2022) January 7, 2024

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg T10S neler sunacak? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete
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